В России прогнозируют перманентное присутствие ВВС НАТО на Украине

Вероятность того, что на территории Украины появится в ближайшее время постоянная база НАТО низка. Об этом заявил изданию «Известия » военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Постоянное базирование каких-либо крупных военно-морских сил НАТО на территории Украины представляется фантастикой. Более реальным выглядит перманентное присутствие там воздушных сил блока», — уверен Болтенков.

Тем не менее, страны Североатлантического альянса могут использовать аэродром вблизи Николаева для того, чтобы совершать разведывательные полеты, в том числе и для запуска разведывательных дронов.

Предоставив военному блоку возможность пользоваться аэродромом в Кульбакино, Киев может запросить партнерскую программу, в том числе и для охраны воздушных границ Украины.

Эксперт отметил, что схожая программа уже действует в прибалтийских странах. Там на постоянной основе дежурят истребители стран НАТО.

Украина стремится войти в НАТО, и уже осуществляет реформирование своих вооруженных сил, подгоняя их под стандарты военного блока. Тем не менее, эксперты говорят о том, что в ближайшее время НАТО не будет готов дать Украине статус члена блока.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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