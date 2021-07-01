«Весь смысл внешней политики России»: военкор Поддубный оценил боевик «Турист»

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«Весь смысл внешней политики России»: военкор Поддубный оценил боевик «Турист»
В России
Военкор Евгений Поддубный / Фото из открытых источников

Очень важно, что на российском появился такой фильм как «Турист», посвященный работе российских инструкторов в Африке. По словам военного корреспондента и телеведущего Евгения Поддубного, России и россиянам очень нужны фильмы, которые рассказывают о том, что происходит в мире прямо сейчас.

В «Туристе» в Африку летят честные русские мужчины, которых призвали туда, чтобы заниматься обучением и подготовкой местных войск. Никто не заставляет их участвовать в войне, которую ведут между собой местная власть и ее противники. Однако увидев жесткость боевиков, россияне становятся на защиту мирных жителей.

По словам Евгения Поддубного, «такие фильмы отвечают интересам национальной безопасности».

«Россия нуждается в развитии подобного подхода, а именно использовании кинематографа или литературы для повествования о процессах, которые происходили не в прошлом, а прямо сейчас. В этом смысле западная индустрия работает оперативнее, там не требуется длительного времени или личного мужества для того, чтобы подобные картины снимались», — считает он.

По словам военного журналиста, «российская интеллигенция по каким-то причинам стесняется снимать такие фильмы, как «Турист» — однако они крайне необходимы, потому что целый пласты современной истории оказываются отданы на откуп иностранной культуре и иностранному кинематографу.


«Это крайне странная ситуация, что до сих пор в большом кино не произошло полноценного осмысления, к примеру, войны на Украине или нашей кампании в Сирии. Такие фильмы очень нужны, потому что они позволяют широкой массе людей понять, какую внешнюю политику ведет Россия, и в чем ее уникальность», — объясняет Поддубный, который много работал в Донбассе и Сирии.

«Турист», отметил он, необходим уже потому, что содержит максимально простой афоризм: «Американцы воюют за демократию, а мы за справедливость».

«Так вот, в этой фразе и заключается весь смысл внешней политики нашей страны», — подчеркнул Поддубный.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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