После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

В Черном море после «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным вновь усилилась активность стран НАТО.

Члены военного блока ведут разведку, совершая облет российской береговой зоны, уделяя особое внимание Крыму, передает МК .

Полеты разведывательной авиации в Черноморском регионе проходят на фоне крупнейших учений НАТО в Черном море Sea Breeze-21. Эксперты не исключают, что западный военный блок готовит очередную провокацию в отношении России.

На днях глава РФ рассказал, что эсминец ВМС Великобритании Defender на самом деле осуществлял роль приманки, когда нарушил российскую границу. И пока он привлекал к себе внимание российских военных, разведчики НАТО совершали наблюдение за их реакцией на нарушение водной границы России.

Накануне над Черным море были замечены сразу четыре самолета-разведчика, принадлежащие США, Великобритании и Турции.

В частности, с базы ВВС США «Сигонелла» на Сицилии в направлении Черного моря вылетел противолодочный самолет USN Boeing P-8A, который несколько часов кружил у Крыма. Вдоль морских границ Крыма в это время совершал полет и американский Bombardier Challenger 650 «Artemis», который вылетел из румынского города Констанца.

Британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВВС Великобритании. Борт Boeing E-3 Sentry с позывным «NATO33» осуществлял поддержку американской разведывательной авиации, курсируя вдоль побережья Болгарии.

Одновременно с британским самолетом разведывательный полет совершает Boeing E-7T ВВС Турции, который вылетел из ВВС Турции в Конье.

Эксперты отмечают, что в рамках учений НАТО намерены не только отработать различные военно-морские операции, но также натовские военные попытаются собрать максимум информации о российских силах в регионе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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