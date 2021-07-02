Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем

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Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем
Политика / В Мире

Издание Global Times опубликовало статью, в которой сообщается о беспокойстве Вашингтона, который очень озабочен сближением России и Китая. Эксперты считают, что российско-китайское сотрудничество представляют серьезную угрозу для США. В американских СМИ наблюдается редкое единство мнений. Так, и консервативное издание The National Interest, и либеральное информационное агентство Bloomberg утверждают, что конфликт США с Китаем и Россией будет долгим, масштабным и мучительным.

Сейчас Пентагон рассматривает возможность создания постоянной военно-морской оперативной группы в Тихоокеанском регионе, которая могла бы бросить вызов растущей мощи Китая. В марте Индо-Тихоокеанское командование США запросило 4,68 миллиарда долларов на следующий финансовый год для сдерживания Китая и требует еще большей суммы на 2023-2027 годы.


По мнению аналитиков, противостояние с Китаем и Россией может вылиться в весьма серьезное испытание как для США, так и для всего мира.

В мае Пентагон потребовал увеличения расходов на оборону на 2% по сравнению с предыдущим годом. Как заявили в военном ведомстве, средства нужны для борьбы с новыми видами угроз, которые исходят в том числе и от России.

Саммит США и России в Женеве показал, что Вашингтон не заинтересован в эскалации  напряженных отношений с Москвой, но США  озабочены российско-китайским сотрудничеством.

Публикации в американских изданиях говорят о подготовке Вашингтона к долгосрочной конфронтации со своими оппонентами. Россия и Китай  сближаются друг с другом по мере того,  как США пытаются на них давить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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