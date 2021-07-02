Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

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Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США
В России / В Мире

Вирусолог, международный эксперт по биологической безопасности Григор Григорян в интервью американскому VERELQ предупредил об опасности, которую представляют для России американские лаборатории, расположенные у ее границ. Он допускает, что там разрабатывают биологическое оружие, передает телеканал ЦарьГрад.

Биолаборатории США на территории СНГ закрыты для инспекций из РФ, Китая, любой другой страны. США, подчеркивает Григорян, все делают для того, чтобы не допустить контроля, который предполагается Конвенцией о запрете разработки, производства и накопления запасов биологического и токсинного оружия, принятой еще в 1972 году.

Колумнист Sputnik Латвия Александр Хроленко полагает, что странам Прибалтики США отвели особую роль в испытании биологического оружия.

Он обращает внимание на то, что национальные системы эпиднадзора переводятся на американские стандарты. Это значит, что отчеты о подозрительных случаях заболевания будут в распоряжении США.

Специалисты не исключают, что коронавирус, пандемию которого переживает мир, также был создан в американской лаборатории.

«Главная мишень - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля», - пояснил академик РАН Сергей Глазьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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