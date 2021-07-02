РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

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РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО
Политика / В России

Представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил о том, что Россия вывела практически весь свой корабельный состав в Черное море. По словам украинского министра, Москва испугалась начавшихся учений НАТО Sea Breeze 2021 и таким образом намеревается защитить суверенность своих границ. 

В Минобороны Украины сообщили об уязвимости российского флота в связи с проводимыми учениями НАТО Sea Breeze 2021 в акватории Черного моря. Украинский политик Вадим Скибицкий заявил, что Россия «реально боится» военного потенциала Альянса и ожидает полноценного нападения со стороны НАТО. 

«Россия продолжает доказывать свои агрессивные намерения всему миру — взять хотя бы этот инцидент с преследованием британского эсминца, который находился в нейтральных водах. Теперь Россия боится, что НАТО может дать ответ за такие действия, вот и концентрирует почти весь свой корабельный состав Черноморского флота в зоне проведения учений НАТО», - сообщил Скибицкий. 

Представитель Минобороны Украины также заверил, что военный потенциал России «намного уступает» силам НАТО, которые на данный момент расположены в Черном море, и спрогнозировал, что в случае реального противостояния между силами Альянсом и РФ, «агрессор» бы потерпел поражение.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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