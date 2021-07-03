Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

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Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны
Политика / В Мире

В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны.

Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения НАТО в Черном море Sea Breeze 2021, а также недавний инцидент с британским эсминцем Defender значительно расшатывают обстановку в этом регионе. Военные аналитики из Турции не исключают возможность возникновения Второй Крымской войны, которую способны спровоцировать действия Запада. Об этом сообщает ИноСМИ, ссылаясь на турецкий Evrensel и его автора Юджеля Оздемира.

Оздемир провел параллели с войной 1853-1856 годов и высказал уверенность, что стратегия западных империалистических стран по отношению к России чрезвычайно накаляют обстановку при Черноморском регионе.


«Когда мы расставляем одно за другим события последней недели, становится понятно, что Черное море превратилось в пороховую бочку, и вероятность того, что от маленькой искры вспыхнет большая война, становится все выше», - указал автор.

Маршрут военного корабля Defender, действия которого Оздемир считает одной из первых серьезных провокаций, был продуман заранее. Об этом, по словам автора, говорят забытые «секретные документы» британского Минобороны. И все это - накануне крупных учений НАТО с задействованием 5 000 военнослужащих, 30 боевых кораблей, 40 боевых самолетов.

К тому же Запад все так же пытается помочь Украине с Крымом. Оздемир уверен, что таким образом Запад пытается вызвать у России страх.

«Поэтому наращивание военного потенциала и провокации вокруг Крыма могут в любой момент вылиться во Вторую Крымскую войну. Первая Крымская война велась в 1853-1856 годы. Судя по вовлеченным сторонам и альянсам, расстановка на самом деле очень напоминает сегодняшнюю», - предположил автор.

Своих соотечественников журналист призвал, не теряя времени, разогнать «тучи» над Черным морем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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