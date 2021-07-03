В РПЦ не поддерживают противников вакцинации от COVID-19

Руководитель Отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион выразил несогласие с позицией антипрививочников касательно иммунизации от коронавируса COVID-1. Митрополит подчеркнул, что противодействие таких граждан предписанию Минздрава ставит под угрозу жизнь и здоровье других людей, что не может одобрять РПЦ. Об этом пишет «Эхо Москвы».

Митрополит Иларион сообщил об отрицательном отношении РПЦ к непривитым гражданам, которые отказываются проходить вакцинацию не по причине наличия противопоказаний, а из-за личных убеждений. Представитель РПЦ подчеркнул, что многие граждане умирают в тяжелых муках из-за того, что были заражены такими ярыми антипрививочниками — ведь каждый бессимптомно болеющий человек потенциально может инфицировать несколько десятков других людей.





«Мы проводим разъяснительные лекции о важности вакцинации, опровергаем мифы об опасности вакцин и их отрицательном долгосрочном эффекте. Церковь пытается снизить число людей, которые отказываются делать вакцинацию, ведь своими действиями такие граждане подвергают опасности жизни сотни других людей», - сообщил митрополит Иларион.

Также представитель РПЦ раскритиковал граждан, которые вместо прохождения вакцинации предпочитают приобрести поддельный сертификат об иммунизации — по мнению митрополита, такие лица должны быть подвержены не только административной, но и уголовной ответственности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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