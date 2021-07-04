Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в Черном море.

На данный момент в Черном море проходит одно из самых масштабных военных учений НАТО за последние 20 лет. В маневрах задействованы 5 тысяч солдат, 40 самолетов и 32 корабля. Россия столкнулась с серьезным давлением со стороны Запада. К тому же, из колеи Москву сбила ситуация с британским эсминцем HMS Defender, который незаконным путем зашел на территориальные воды РФ.

На фоне этих событий Владимир Путин дал несколько публичных комментариев, которые, по мнению журналистов, потрясли все военное сообщество Запада.

Отвечая на вопрос, посвященный провокации эсминца HMS Defender Великобритании в Черном море, российский лидер заявил, что масштабный конфликт не произойдет даже в том случае, если Россия потопит западный корабль. Владимир Владимирович уверен, что в таком противостоянии просто не может быть победителя, потому никто не пойдет на такой риск.

«Неожиданные слова Путина потрясли все западное военное сообщество», - подчеркивают авторы китайского издания.

Таким образом, президент РФ дал понять своим оппонентам, что его страна будет до конца отстаивать свои интересы. Эксперты полагают, что Запад более всего поразила такая откровенность российского лидера, ведь не так часто можно встретить противника, который открыто заявит о намерении потопить их корабль.

К тому же, специалисты уверены, что боевого потенциала вооруженных сил России вполне достаточно для реализации подобных целей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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