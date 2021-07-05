Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender.

Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха, отставного офицера ВМС США, которое он сделал на телеканале OBOZREVATEL, российские военные в районе мыса Фиолент не смогли преследовать британский военный корабль, поскольку у них вышли из строя двигатели, пишет Военное обозрение.

Табах утверждает, что из-за санкций России пришлось установить на свои катера китайские двигатели низкого качества вместо немецких. Но даже при исправных двигателях катера, по его словам, не смогли бы догнать Defender, поскольку значительно уступают ему по техническим характеристикам.

Эксперты, комментируя заявление отставного американского офицера, высказывают удивление. Ведь катера Береговой охраны вовсе могут не гоняться за кораблем потенциального противника. Им достаточно лишь встретить его в тех вода, куда он направляется и выполнить мероприятия, нацеленные на то, чтобы он покинул охраняемую ими акваторию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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