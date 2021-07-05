В России власти готовят жесткие меры по вакцинации, стране грозит локдаун

За последние сутки в России коронавирусом заболели более 25 тысяч человек, что на 700 человек больше, чем днем ранее. Рост заболеваемости набирает свои обороты. В связи с этим власти обсуждают вариант ужесточения ограничительных мер. Об этом сообщает «Ura.Ru».

Эксперты сообщают, что между вакцинацией от коронавируса и гриппа должен быть перерыв в месяц, причем первая прививка должна быть от коронавируса. Предполагается, что применение двух вакцин может усугубить побочные действия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти намерены принимать жесткие меры по вакцинации граждан. На данный момент обязательная вакцинация уже была введена в 21 регионе страны. В числе первых оказались Москва и Санкт-Петербург.

Также стало известно, что в Крыму туристическая сфера терпит серьезные убытки. Поток отдыхающих снизился почти на 25% после того, как власти полуострова ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг.

Однако, в отличие от Краснодарского края, в Крыму еще не обсуждают вариант обязательной вакцинации туристов. Вероятно, отдых в 2021 году многие россияне предпочтут отменить.

Инфекционисты сообщают, что власти намерены ввести локдаун в стране, если к середине июля ситуация с коронавирусом в стране не стабилизируется. На данный момент в регионах России наблюдается высокая смертность, которая продолжает расти. В связи с этим власти заявляют о необходимости ужесточения мер.

Опасность от коронавируса значительно повысилась после того, как в стране стал доминировать дельта-вариант. Теперь инфекция успешно «маскируется» под обычную простуду. Потеря обоняния все реже беспокоит пациентов. Главные симптомы – насморк, боль в горле и расстройство кишечника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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