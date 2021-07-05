Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Image 16+
Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19
В России

Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране. Указывается, что до 9 июля уже может быть внедрен запрет на въезд в Курганскую область, что станет только первым пунктом из массового закрытия межрегиональных границ, передает «URA.Ru».

Новая всеобщая обязательная самоизоляция может быть внедрена по всей территории России уже в ближайшее время — исходя из эпидемиологической статистики, с каждым днем распространение коронавируса увеличивает свои темпы. Ожидается, что до 9 июля будет ограничено передвижение в Курганскую область, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса —однако данная мера может быть только началом тотального локдауна. 

Указывается, что во многих регионах России не хватает мест в ковидных отделениях — также наблюдается значительное увеличение инфицирования среди медиков, которые заражаются из-за большого наплыва пациентов с ковидом. По комментарию одного из врачей Курганской области, часть медицинского персонала региона находится в тяжелом состоянии под препаратами ИВЛ — из-за критической нехватки медиков, плановая медицинская помощь оказывается только привитым пациентам. 

«Чтобы не закрывать города, властям надо выполнить два условия: остановить рост заболеваемости и нарастить темпы вакцинации. При этом сами граждане должны оказывать всяческое содействие тому, чтобы остановить распространение вируса — соблюдать карантинные ограничения, и своевременно являться в пункты вакцинации для прививки от коронавируса», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Сегодня, 21:05

В нековидных медучреждениях Екатеринбурга заканчиваются койки

Сегодня, 16:50

Самозащитная реакция: почему заболеваемость COVID-19 в РФ снова бьет рекорды

Сегодня, 12:15

В РПЦ не поддерживают противников вакцинации от COVID-19

3-07-2021, 22:35

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

2-07-2021, 23:15

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

2-07-2021, 17:15

Вирусолог Григорян: Биологическая война против РФ в разгаре, следы ведут в США

2-07-2021, 15:20

Стало известно, почему россияне охотятся за вакциной «Ковивак»

2-07-2021, 13:55

«Весь смысл внешней политики России»: военкор Поддубный оценил боевик «Турист»

1-07-2021, 20:10

Россиянам советуют требовать выплаты при осложнениях после вакцинации от коронавируса

1-07-2021, 08:25

Россотрудничество с Примаковым не смогло выйти из «балалаечной» зоны комфорта

30-06-2021, 18:55

Андрей Десницкий рассказал, почему прививка без объяснений не очень-то работает

30-06-2021, 11:25

Кто и почему устраивает «информационный геноцид» России

29-06-2021, 21:35

Российские правозащитники пожаловались Путину на вакцинацию от коронавируса COVID-19

29-06-2021, 16:30

Министр здравоохранения РФ обвинил свободу слова в срыве вакцинации от коронавируса

29-06-2021, 13:55

Власти РФ отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения страны

29-06-2021, 12:50

Генерал Липовой ответил на угрозы Британии потопить половину Черноморского флота России

29-06-2021, 00:35

В Роструде рассказали, в каких случаях могут отстранить от работы непривитых от коронавируса

28-06-2021, 11:45

Роструд: отказавшиеся от вакцинации против COVID-19 граждане должны быть отстранены от работы

24-06-2021, 21:15

Журналист Бабченко: Эсминец Defender может «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью»

24-06-2021, 16:30

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин
  • Вчера, 19:35

Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря
  • 3-07-2021, 10:10

Российские истребители прервали «Sea Breeze 2021» и отогнали корабли НАТО с Черного моря

Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
  • Вчера, 10:40

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19
  • 3-07-2021, 21:20

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19

Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны
  • 3-07-2021, 07:40

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»
  • 2-07-2021, 23:15

Доктор наук о COVID-ошибке в РФ: «Это преступление»

Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО
  • 3-07-2021, 21:50

Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

Военный аналитик Александр Жилин спрогнозировал, что в случае безъядерного противостояния с НАТО Россия окажется в числе проигравших. Эксперт

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender
  • Сегодня, 11:00

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море
  • 3-07-2021, 12:20

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада
  • Вчера, 19:20

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в