Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что
Бомбардировщики ВКС РФ и корабли ВМФ вынудили некоторые корабли НАТО уйти с акватории Черного моря и отказаться от участия в масштабных международных
Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,
Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его
В Турции предупредили Запад об опасности развязывания Второй Крымской войны. Многие эксперты уверены в том, что проводимые широкомасштабные учения
Российский доктор наук Владислав Шафалинов заявил, что решение властей РФ о запрете на плановую госпитализацию пациентов без наличия вакцинации от
Военный аналитик Александр Жилин спрогнозировал, что в случае безъядерного противостояния с НАТО Россия окажется в числе проигравших. Эксперт
В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,
Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с
Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в
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