Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране. Указывается, что до 9 июля уже может быть внедрен запрет на въезд в Курганскую область, что станет только первым пунктом из массового закрытия межрегиональных границ, передает «URA.Ru».

Новая всеобщая обязательная самоизоляция может быть внедрена по всей территории России уже в ближайшее время — исходя из эпидемиологической статистики, с каждым днем распространение коронавируса увеличивает свои темпы. Ожидается, что до 9 июля будет ограничено передвижение в Курганскую область, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса —однако данная мера может быть только началом тотального локдауна.





Указывается, что во многих регионах России не хватает мест в ковидных отделениях — также наблюдается значительное увеличение инфицирования среди медиков, которые заражаются из-за большого наплыва пациентов с ковидом. По комментарию одного из врачей Курганской области, часть медицинского персонала региона находится в тяжелом состоянии под препаратами ИВЛ — из-за критической нехватки медиков, плановая медицинская помощь оказывается только привитым пациентам.

«Чтобы не закрывать города, властям надо выполнить два условия: остановить рост заболеваемости и нарастить темпы вакцинации. При этом сами граждане должны оказывать всяческое содействие тому, чтобы остановить распространение вируса — соблюдать карантинные ограничения, и своевременно являться в пункты вакцинации для прививки от коронавируса», - прокомментировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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