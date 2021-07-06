Business Insider: авиация ВКС РФ отработала бомбометание рядом с кораблями НАТО в Черном море

Американский военный аналитик издания Business Insider Райан Пикрелл рассказал об учебном бомбометании по кораблям гипотетического противника в Черном море, которое осуществила авиация ВКС РФ. И все это происходило на глазах у флота НАТО.

Над Черным морем военные самолеты РФ совершили маневры. Однако отработка происходила в непосредственной близости к месту проведения учений Альянса Sea Breeze – 2021.

«В отработке ракетно-бомбовых ударов по кораблям условного противника над Черным морем приняли участие российские истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и Су-27 и Су-34 Южного военного округа», - поделился журналист.

Автор подчеркивает, что Россия решила провести свои учения в одно время с крупномасштабными маневрами НАТО в Черном море. Напомним, что в мероприятии под руководством США и Украины задействованы около 5 тысяч военных, 40 самолетов и 32 корабля. В учениях принимает участие около 30 государств.

«Масштабные ежегодные учения Альянса начались 28 июня. Ожидается, что завершатся они 10 июля», - отметил Пикрелл.

Напомним, что мероприятие военного блока началось спустя несколько дней после нескольких провокаций в Черном море, участие в которых принимали западные военные.

Так, эсминец Королевского флота Великобритании Defender незаконным путем зашел в территориальные воды России, на что та ответила предупредительным огнем. Спустя время на российскую авиацию пожаловались в министерстве обороны Нидерландов, подчеркнув, что самолеты пролетали рядом с нидерландским фрегатом Eversten.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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