В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока.

Это, конечно же, не могла проигнорировать Россия. Реакцию РФ на учения НАТО в Черном море прокомментировали аналитики «Анадолу».

Турецкие аналитики отмечают, что в США крайне недовольны тем, что остается море, в котором они не могут беспрепятственно перемещаться, да и размещать в желаемом количестве свои силы Пентагону не разрешено, поскольку пребывание сил нечерноморских государств в Черном море регулируется рядом международных актов.

Также Запад продолжает обвинять Россию в «оккупации частей Грузии и Украины», стремясь не допустить вступление этих стран в НАТО.

В итоге Вашингтон и Лондон объединили свои усилия, чтобы превратить Черное море в натовское озеро, отмечается в турецком издании.

В ответ на это Россия наращивает свой потенциал в Черноморском регионе. В частности, в Крыму размещены ЗРК С-400 «Триумф», новейшие противокорабельные комплексы, самолеты и другое вооружение.

По мнению турецких аналитиков, военная политика президента РФ Владимира Путина на Черном море, по сути, является исполнением завещания Петра I. Российский лидер стремится к тому, чтобы обеспечить беспрепятственный выход России в южные моря и становление господства России в этом регионе.

Из-за столкновения интересов России и НАТО «черноморские воды в последнее время сильно нагрелись» отмечают в Турции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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