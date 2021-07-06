Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности РФ, в которой говорится о необходимости подготовить экономику страны войне.

В документе указано, что необходимо обеспечить «защиту государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время», пишет портал «Капитал страны ». Отметим, в Стратегии от 2016 года шла речь о «предотвращении военных конфликтов», в том числе «путем стратегического сдерживания». В новой Стратегии нет пункта о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия», который содержался в предыдущем документе.

Указание о подготовке российской экономики к войне прописано в 10-м пункте. В нем говорится о том, что подготовку следует провести на всех уровнях – от федерального до местного.

Также в Стратегии указано, что Вооруженные Силы России должны быть готовы к «обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время».

Пересмотр Стратегии – это ответ на изменения, произошедшие на мировой политической арене. РФ должна быть готова к тому, чтобы отразить угрозы извне, исходящие от стран, нацеленных на то, чтобы добиться раскола российского общества.

Чтобы снизить влияние других стран, Стратегия предусматривает дальнейшее сокращение использование доллара, развитие импортозамещения во всех отраслях для ликвидации «критической зависимости от импорта технологий, оборудования, комплектующих».

Эксперты отмечают, что Стратегия нацелена на полный изоляционизм и автократию.

Также в новом документе, который подписал Путин, говорится о необходимости обеспечить «сбережение народа России», «экономическую безопасность» и «защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей». А вот о повышении доходов населения, улучшению систем здравоохранения и образования в нем уже не упоминается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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