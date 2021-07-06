Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что
Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,
Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его
Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное
Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.
В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,
Военный аналитик Александр Жилин спрогнозировал, что в случае безъядерного противостояния с НАТО Россия окажется в числе проигравших. Эксперт
В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,
Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с
Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в
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