Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

Image 16+
Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне
Политика / В России

Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности РФ, в которой говорится о необходимости подготовить экономику страны  войне.

В документе указано, что необходимо обеспечить «защиту государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время», пишет портал «Капитал страны». Отметим, в Стратегии от 2016 года шла речь о «предотвращении военных конфликтов», в том числе «путем стратегического сдерживания». В новой Стратегии нет пункта о «поэтапном движении к миру, свободному от ядерного оружия», который содержался в предыдущем документе.

Указание о подготовке российской экономики к войне прописано в 10-м пункте. В нем говорится о том, что подготовку следует провести на всех уровнях – от федерального до местного.

Также в Стратегии указано, что Вооруженные Силы России должны быть готовы к «обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению потребностей государства и нужд населения в военное время».

Пересмотр Стратегии – это ответ на изменения, произошедшие на мировой политической арене. РФ должна быть готова к тому, чтобы отразить угрозы извне, исходящие от стран, нацеленных на то, чтобы добиться раскола российского общества.

Чтобы снизить влияние других стран, Стратегия предусматривает дальнейшее сокращение использование доллара, развитие импортозамещения во всех отраслях для ликвидации «критической зависимости от импорта технологий, оборудования, комплектующих».

Эксперты отмечают, что Стратегия нацелена на полный изоляционизм и автократию.

Также в новом документе, который подписал Путин, говорится о необходимости обеспечить  «сбережение народа России», «экономическую безопасность» и «защиту традиционных российских духовно-нравственных ценностей». А вот о повышении доходов населения, улучшению систем здравоохранения и образования в нем уже не упоминается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

Сегодня, 10:25

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

Вчера, 11:00

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

4-07-2021, 19:20

Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

3-07-2021, 21:50

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

3-07-2021, 07:40

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

2-07-2021, 17:15

Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем

2-07-2021, 12:30

Sohu: маневр ВМФ России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

2-07-2021, 12:15

После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

2-07-2021, 08:05

В России прогнозируют перманентное присутствие ВВС НАТО на Украине

1-07-2021, 13:10

NI: Украина не может победить РФ в военном отношении, но может нанести значительный ущерб

30-06-2021, 15:55

Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

26-06-2021, 19:50

Window on Eurasia: В России число пенсионеров рекордно сокращается, власть экономит миллиарды

26-06-2021, 14:25

В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

25-06-2021, 16:45

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

24-06-2021, 12:50

The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

24-06-2021, 11:35

Директор ФСБ Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире

24-06-2021, 10:50

Герой России Липовой: странам НАТО следует быть осторожнее

23-06-2021, 23:05

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

23-06-2021, 15:35

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

23-06-2021, 12:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин
  • 4-07-2021, 19:35

Эксперт Кургинян: крупнейшие специалисты говорят о вреде вакцин

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса
  • 4-07-2021, 10:40

Вирусолог назвал самые опасные побочные эффекты после вакцинации от коронавируса

Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19
  • 3-07-2021, 21:20

Иммунолог Муса Хаитов назвал болезнь, которая защищает людей от коронавируса COVID-19

Врач-иммунолог, директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов уверен, что есть некая болезнь, способная уберечь человека от ковида. По его

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса
  • Вчера, 23:15

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19
  • Вчера, 21:05

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender
  • Вчера, 11:00

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,

Новости партнеров
Новости партнеров
Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО
  • 3-07-2021, 21:50

Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

Военный аналитик Александр Жилин спрогнозировал, что в случае безъядерного противостояния с НАТО Россия окажется в числе проигравших. Эксперт

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I
  • Сегодня, 10:25

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море
  • 3-07-2021, 12:20

С борта американского эсминца USS Ross сняли на видео учения российских военных в Черном море

Американский журналист, находясь на борту эсминца ВМС США USS Ross, снял на видео маневры российских кораблей и авиации, прошедших параллельно с

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада
  • 4-07-2021, 19:20

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в