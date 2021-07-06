Политолог Болкунец предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что в попытке утвердить свою власть над гражданами президент Белоруссии Александр Лукашенко может начать войну с одной из приграничных стран Европы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Эксперт считает, что подобные меры помогут Лукашенко вовлечь Россию в конфликт, а это означает усиление поддержки с российской стороны. Умыслы белорусского лидера могут представлять собой диверсию военных государств на приграничных территориях Литвы.

«Это один из вариантов, который имеет для него большое значение, ведь потом можно обвинить Европу в том, что они хотели нарушить границу», - отметил политолог.

Болкунец напомнил, что после начала акций протестов в Белоруссии на фоне итогов президентских выборов в августе прошлого года Лукашенко уже выкрикивал запугивающие речи активистам, которые собрались на центральной площади Минска.

«Самолеты НАТО в любой момент могут взлететь и отобрать у нас часть территории», - заявил президент Белоруссии.

По словам эксперта, новый европейский конфликт, зачинщиком которого станет Лукашенко, может начаться в ближайшее время.

«Он живет войной, настоящей войной. Эта мысль на самом деле живет в его голове», - подчеркнул Болкунец.

Ранее, в середине июня, белорусский лидер отдал приказ главам областных исполнительных комитетов и другим чиновникам «научиться воевать», так как вторжение в страну вполне реально. Он призвал государственных служащих быть в постоянной готовности на случай нападения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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