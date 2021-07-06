Эксперт Чмут: даже при помощи НАТО Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот

Кургинян, ссылаясь на крупнейших специалистов, рассказал о вреде вакцин. Лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян заявил, что
Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное
Прививки от коронавируса многие россияне переносят легко и не замечают изменений в своем самочувствии. Некоторые сталкиваются с побочными эффектами,
Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.
В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,
В украинских СМИ заявили, что российские пограничные катера так и не смогли догнать эсминец Defender. Со слов капитана первого ранга Гарри Табаха,
За последние сутки в России коронавирусом заболели более 25 тысяч человек, что на 700 человек больше, чем днем ранее. Рост заболеваемости набирает
Авторы китайского издания Sina рассказали о реакции Запада на публичное выступление президента России Владимира Путина, посвященное инциденту в
Угроза столкновения сил НАТО и России на фоне учений Sea Breeze-2021, которые сейчас проходят в Черном море, не только остается, но и повышается. Об
Американский военный аналитик издания Business Insider Райан Пикрелл рассказал об учебном бомбометании по кораблям гипотетического противника в
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle