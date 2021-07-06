Эксперт Чмут: даже при помощи НАТО Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот

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Эксперт Чмут: даже при помощи НАТО Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот
Политика

Украинский военный эксперт Тарас Чмут, размышляя на тему масштабных учений НАТО и Украины Sea Breeze – 2021 в Черном море предположил, что даже при помощи Альянса Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот. 

«С 2014 года Россия успела сосредоточить в Крыму большое количество своего вооружения, кардинально обновила корабельный состав, береговые ракетные войска и морскую авиацию. И очевидно, что то количество техники, собранной сегодня в водах Черного моря, не хватит для того, чтобы одолеть Россию», - уверен эксперт.

Также Чмут напомнил о Каспийской флотилии, которой владеет Россия. В случае острой необходимости, она быстро усилит имеющуюся технику Черноморского флота у берегов Крыма.


«Насколько я помню, Черноморский флот владеет 11 корпусами больших десантных кораблей. Этого количества более чем достаточно для осуществления крупномасштабного десантирования как минимум одной бригады морской пехоты со всеми ее силами», - добавил украинский аналитик.

Ранее российский специалист Александр Перенджиев предположил, что границу России вскоре могут нарушить три боевых корабля НАТО, повторив заслуги своего британского коллеги – эсминца Defender.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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