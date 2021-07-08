Экс-сотрудник ФБР: хакерство - это почти все, что осталось у Путина

Бывший заместитель директора ФБР по контрразведке Фрэнк Фиглюцци заявил журналистам, что в последнее время так много кибератак, за которыми якобы стоит Россия, потому что хакерство - это единственное, что есть у Москвы.

«Код в атаках программ-вымогателей написан так, что он никогда не атакует российские цели», - пояснил он корреспонденту MSNBC Али Велши.

СМИ поинтересовались у Фиглюцци, какие истинные цели преследуют кибератаки. Он ответил, что главная - сеять раздор, хаос и подрывать демократию в США.

«Мы видели это во время избирательной кампании, теперь мы видим это в атаках на наши запасы продовольствия с помощью JBS, нападениях на наши запасы топлива - историю с колониальным трубопроводом. Хакерство - это почти все, что осталось у Путина. Экономика России страдает, так как санкции больно укусили ее. И если бы не армия, Россия была бы страной второго уровня», - цитирует спич Фрэнка Фиглюцци rawstory.com.

Экс-сотрудник ФБР также выказал уверенность в том, что Штатам необходимо срочно заняться укреплением собственной обороны и критически важной инфраструктуры, а также подготовить план войны.

Речь идет не о нападении первыми.

«Если он (президент России) это сделает, мы тоже сделаем это», - пояснил Фиглюцци.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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