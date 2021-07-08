В Госдуме объяснили тактику РФ против НАТО

Российские парламентарии объяснили тактику России против НАТО.

Как заявил член комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Богодухов, российские военные не собираются провоцировать НАТО. В то же время не намерены и спускать им их провокации и готовы жестко отвечать на пересечение территориального пространства страны. Об этом сообщает URA.RU.

Так, депутат отметил, что стратегии США и России разные, поэтому и предпринимаемые действия разные.

«Могу со 100% уверенностью сказать, что Россия такого не делает, потому что у нас совсем другая стратегия. США приняли стратегию, где Россия обозначена врагом Соединенных Штатов Америки. У нас такого нет, поэтому у них такие действия. У нас этого нет даже в планах. У нас учения были только на своей территории без провокации кого-либо», — уверен Богодухов.

Он предупредил о более жестких действиях, если инциденты с пересечением границы будут повторяться.

«Наши власти, наш МИД предупредил, если повторно будут такие действия, то, возможно, воздействие более жесткое. Они понимают, о чем идет речь. Россия не будет провоцировать и не собирается. Ни на Дальнем Востоке, ни на Северном морском пути, где Россия воздействует, в большей степени, флотом», — заявил парламентарий.

Спровоцировал речь депутата июньский инцидент в Черном море, когда британский эсминец Defender пересек границу и вошел в территориальные воды России. После этого российские военные открыли предупредительный огонь. В Кремле предупредили, что будут действовать и впредь, чтобы такие эпизоды больше не повторялись.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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