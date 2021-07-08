«Качественные спецэффекты»: жители Мозамбика прокомментировали боевик «Турист»

Жители Мозамбика посмотрели и прокомментировали российско-центральноафриканский боевик «Турист».

Необходимо напомнить, что кинокартина повествует о деятельности отечественных инструкторов в Центральноафриканской Республике. Там российские специалисты занимаются обучением личного состава правительственных войск, которые противостоят конгломерату группировок «Коалиция патриотов за перемены».

По мнению мозамбикцев, этот фильм отражает современный политический курс, которого придерживается РФ в Африке. Они считают, что россияне искренне желают помочь ЦАР восстановить порядок в государстве. Часть отзывов зрителей опубликовали на портале издания Evidencias.

«Помимо того, что в фильме качественные спецэффекты, в его сюжет заложены реальные политические интриги, ввергнувшие страну в пучину насилия. Этот боевик открыл нам глаза. «Турист» — динамичная и драматическая картина о людях, россиянах, готовых защищать простых мирных жителей от кровожадных боевиков», — считают мозамбикцы.

До премьеры боевика жители африканской страны даже и не подозревали, что Франция желала дестабилизации ситуации в ЦАР, чтобы получить контроль над национальными ресурсами республики.

Согласно опубликованным комментариям на сайте Evidencias, многие мозамбикцы выступили за укрепление сотрудничества с Россией.

«Фильм совершенно фантастический! Было бы хорошо, если бы РФ могла помочь Мозамбику справиться с некоторыми нашими проблемами, а затем сделать об этом фильм», — рассказал гражданин по имени Эмилио Гуамбе Мапуту.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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