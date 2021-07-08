Депутат «Единой России» Николаев сообщил о смерти матери после вакцинации от коронавируса COVID-19

Депутат «Единой России», руководитель Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев сообщил о смерти матери после вакцинации от COVID-19. По его словам, женщина умерла после вакцинации от коронавируса.

«Похоронили маму… Я не знаю — вследствие самого укола или организации процедуры вакцинации — одно или другое — это недопустимо, чтобы люди, поверив в то, что им советует система здравоохранения, лишались жизни. Но система — это не абстракция — это люди», — написал Николаев в своем telegram-канале.

Депутат был очень возмущен тем, что пожилым россиянам разрешили делать прививки без предварительного обследования. При этом он признался, что их семья дважды вызывала районного врача, но тот никакого лечения не назначил. Более того, у его матери на фоне хронических заболеваний было низкое количества кислорода в крови и одышка. Скорая, проигнорировав эти факты, отказала пожилой женщине в госпитализации.

От комментариев прессе по этому инциденту депутат отказался.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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