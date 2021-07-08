Глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал государство поддерживать омские предприятия

Image 16+
Глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал государство поддерживать омские предприятия
Политика / В России
Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев

Депутат Госдумы, глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал поддержать Кормиловский хлебозавод, ориентированный на сельского потребителя. Такие предприятия столкнулись с серьезной проблемой – подорожание сырья. 

В рамках проекта «100 городов» Журавлев посетил поселок Кормиловка и познакомился с работой местного хлебозавода. По словам директора завода Сергея Атрощенко из-за увеличения цен на сырье приходится поднимать стоимость продукции. Однако Кормиловский хлебозавод – это социально ориентированное предприятие, поэтому не может «ломить» высокие цены. В итоге приходится работать себе в убыток.

Кроме того, Атрощенко обратил внимание на нехватку квалифицированных сотрудников. Молодёжь уезжает учиться в город и не возвращается. По словам депутата, отток населения – это серьезная проблема с которой столкнулась Омская область. За 2020 год численность жителей региона снизилась на 12 тысяч человек. 

«Государство должно поддерживать такие предприятия, как ваше, ведь они – неотъемлемая часть развитой экономики. Малый и средний бизнес создают простые люди, которые применили ум, смекалку, талант. Кормиловский хлебозавод – небольшой, но очень нужный поселку, он предоставляет рабочие места, пополняет казну, позволяет сельчанам есть свежий, вкусный хлеб», – отметил Алексей Журавлев.

Журавлев уверен, что данную ситуацию может улучшить система обучения по государственному контракту. Имеется в виду, что специалисты после получения образования должны будут отработать 3-5 лет на местном предприятии. Молодые люди сразу получат работу и необходимый опыт. Таким образом проблему с нехваткой кадров можно было бы решить. 

Депутат назвал еще одну причину оттока людей – плохая экология. Омск был включен в число 12 промышленных городов, где особенно остро стоит проблема загрязнения воздуха. Причиной этого стали местные производства. В связи с этим, предприниматели тоже должны нести ответственность за регион, в которым располагаются. 

«Основные предприятия, что отравляют Омскую область, принадлежат многомиллиардным холдингам! Для них установить фильтры и очистные сооружения – незначительные затраты. Но пока государство не заставит – они этого делать никогда не будут – им проще платить копеечные штрафы, а на людей им плевать!» – возмутился политик.

Кроме поселка Кормиловка Журавлев посетил город Калачинск, где он побывал в «Межпоселенческом историко-краеведческом музее», в центре традиционной культуры «Радовесть», а также в исторической организации «Щит Отечества».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Экс-сотрудник ФБР: хакерство - это почти все, что осталось у Путина

Сегодня, 16:00

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море

Вчера, 12:15

Эксперт Чмут: даже при помощи НАТО Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот

6-07-2021, 23:05

Политолог Болкунец предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

6-07-2021, 16:55

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

6-07-2021, 12:15

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

6-07-2021, 10:25

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

5-07-2021, 11:00

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

4-07-2021, 19:20

Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

3-07-2021, 21:50

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

3-07-2021, 07:40

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

2-07-2021, 17:15

Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем

2-07-2021, 12:30

Sohu: маневр ВМФ России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

2-07-2021, 12:15

После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

2-07-2021, 08:05

В России прогнозируют перманентное присутствие ВВС НАТО на Украине

1-07-2021, 13:10

NI: Украина не может победить РФ в военном отношении, но может нанести значительный ущерб

30-06-2021, 15:55

Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

26-06-2021, 19:50

Window on Eurasia: В России число пенсионеров рекордно сокращается, власть экономит миллиарды

26-06-2021, 14:25

В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

25-06-2021, 16:45

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

24-06-2021, 12:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19
  • Сегодня, 08:40

Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса
  • 5-07-2021, 23:15

В Германии растет неявка на вакцинацию от коронавируса

Население Германии массово игнорирует призыв государства пройти вакцинацию от коронавируса — за последние несколько дней наблюдается значительное

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна
  • Вчера, 19:55

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна

В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами
  • Вчера, 08:15

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19
  • Вчера, 15:10

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19

Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне
  • 6-07-2021, 12:15

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

Президент РФ Владимир Путин подписал Стратегию национальной безопасности РФ, в которой говорится о необходимости подготовить экономику страны войне.

Новости партнеров
Новости партнеров
Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19
  • 5-07-2021, 21:05

Регионы России готовят закрытие границ из-за COVID-19

Власти РФ рассматривают вариант с ограничением авиасообщения с другими регионами из-за усугубления эпидемиологической обстановки в стране.

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19
  • Вчера, 12:40

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19

Экс-вице-президент Pfizer доктор Майкл Йидон заявил о том, что вакцина для детей и молодых людей в 50 раз опаснее и смертельнее, нежели сам COVID-19.

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации
  • Сегодня, 08:20

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации

Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I
  • 6-07-2021, 10:25

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

В акватории Черного моря продолжаются военные учения Sea Breeze-2021 в которых задействованы силы НАТО и партнеры западного военного блока. Это,