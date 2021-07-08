Глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал государство поддерживать омские предприятия

Депутат Госдумы, глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал поддержать Кормиловский хлебозавод, ориентированный на сельского потребителя. Такие предприятия столкнулись с серьезной проблемой – подорожание сырья.

В рамках проекта «100 городов» Журавлев посетил поселок Кормиловка и познакомился с работой местного хлебозавода. По словам директора завода Сергея Атрощенко из-за увеличения цен на сырье приходится поднимать стоимость продукции. Однако Кормиловский хлебозавод – это социально ориентированное предприятие, поэтому не может «ломить» высокие цены. В итоге приходится работать себе в убыток.

Кроме того, Атрощенко обратил внимание на нехватку квалифицированных сотрудников. Молодёжь уезжает учиться в город и не возвращается. По словам депутата, отток населения – это серьезная проблема с которой столкнулась Омская область. За 2020 год численность жителей региона снизилась на 12 тысяч человек.

«Государство должно поддерживать такие предприятия, как ваше, ведь они – неотъемлемая часть развитой экономики. Малый и средний бизнес создают простые люди, которые применили ум, смекалку, талант. Кормиловский хлебозавод – небольшой, но очень нужный поселку, он предоставляет рабочие места, пополняет казну, позволяет сельчанам есть свежий, вкусный хлеб», – отметил Алексей Журавлев.

Журавлев уверен, что данную ситуацию может улучшить система обучения по государственному контракту. Имеется в виду, что специалисты после получения образования должны будут отработать 3-5 лет на местном предприятии. Молодые люди сразу получат работу и необходимый опыт. Таким образом проблему с нехваткой кадров можно было бы решить.

Депутат назвал еще одну причину оттока людей – плохая экология. Омск был включен в число 12 промышленных городов, где особенно остро стоит проблема загрязнения воздуха. Причиной этого стали местные производства. В связи с этим, предприниматели тоже должны нести ответственность за регион, в которым располагаются.

«Основные предприятия, что отравляют Омскую область, принадлежат многомиллиардным холдингам! Для них установить фильтры и очистные сооружения – незначительные затраты. Но пока государство не заставит – они этого делать никогда не будут – им проще платить копеечные штрафы, а на людей им плевать!» – возмутился политик.

Кроме поселка Кормиловка Журавлев посетил город Калачинск, где он побывал в «Межпоселенческом историко-краеведческом музее», в центре традиционной культуры «Радовесть», а также в исторической организации «Щит Отечества».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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