Мураховский назвал страны, которые станут плацдармом для давления НАТО на РФ

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Мураховский назвал страны, которые станут плацдармом для давления НАТО на РФ
Политика
Военный эксперт Виктор Мураховский

Военный эксперт Виктор Мураховский, будучи гостем программы «Война и мир» Сергея Михеева, высказал свои суждения относительно масштабных учений НАТО в Черном море. Он объяснил, что на самом деле происходит под прикрытием военных маневров. Об этом сообщает «Народные новости».

Примечательно, что в учениях Sea Breeze – 2021 приняли участие не только страны НАТО, но и другие государства. Ведущий программы предположил, что под прикрытием таких мероприятий могут проводиться провокации. Кроме того, серьезно прорабатывается вопрос вооружения.

«В результате оставят вооружение, включая тяжелое, фактически как бы создавая плацдарм для военного давления на Москву», - считает Михеев.

Мураховский же заявил, что привлечение в учения внеблоковых стран, таких, как Украина и Грузия, представляют серьезную опасность, в том числе для НАТО. Также он подчеркнул, что Альянс попросту наплевал на соглашения мирного направления для усиления давления на Россию.

«Сейчас обязанности, закрепленные договором, практически ничего не значат. Например, Венский документ, согласно которому запрещено размещать войска близ границ договаривающихся сторон на постоянной основе. Американцы взяли и разместили свою авиацию в Литве и Эстонии, но на ротационной, а не постоянной основе. То есть они располагаются там какой-то отрезок времени, потом улетают в США, а на их место прилетают следующие. Похожая ситуация обстоит с Польшей, которая разместила тяжелую технику рядом с границей Калининграда. Над договоренностями просто насмехаются», - отметил эксперт.

В заключении Мураховский добавил, что идеология НАТО заключается в постоянном поиске опасного противника.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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