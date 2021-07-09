Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало причиной начала Первой мировой войны. По мнению репортера, в Черном море произошли два инцидента, из-за которых могла бы начаться война. Первый из них произошел 25 ноября 2019 года, когда два украинских катера с буксиром ворвались в Керченский пролив, после чего экипаж взяли в плен. Второй инцидент случился с эсминцем ВМС Британии Defender.

Некоторое время назад Владимир Путин заявил, что даже если бы российские военные потопили британский эсминец, то Третья мировая не началась бы.

Корабль ВМС Великобритании можно было отправить на дно, а если запустить ракеты в американский эсминец «Росс», то Вашингтон непременно отреагировал бы, что привело бы к Третьей мировой, которую ни США, ни Россия развязывать не хотят.

Отметим, что эсминец USS Ross, который зашел в Черное море для участия в учениях НАТО Sea Breeze-2021, не спешит штурмовать берег Крыма и Керченский пролив. Ross - эсминец четвертого поколения водоизмещением более 5000 тонн, который несет на борту ядерные заряды крылатые ракеты «Томагавк» (от 56 до 95 штук) с дальностью полета до 2?500 километров.

Эсминец, построенный с использованием технологий «стелс» и напичканный новейшими радиолокационными системами, способен посеять ужас своим приближением к любой стране мира, пишет Свободная пресса .

Но Сокирко считает, что в случае уничтожения американского эсминца Ross все закончилось бы по-другому, поэтому судно не стали трогать. Однако журналист полагает, что США готовят очередную провокацию, и судно НАТО может стать той самой сакральной жертвой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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