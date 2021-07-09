Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Image 16+
Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»
Политика

Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало причиной начала Первой мировой войны. По мнению репортера, в Черном море произошли два инцидента, из-за которых могла бы начаться война. Первый из них произошел 25 ноября 2019 года, когда два украинских катера с буксиром ворвались в Керченский пролив, после чего экипаж взяли в плен. Второй инцидент случился с эсминцем ВМС Британии Defender.

Некоторое время назад  Владимир Путин заявил, что даже если бы российские военные потопили британский эсминец, то Третья мировая не началась бы.

Корабль ВМС Великобритании можно было отправить на дно, а если запустить ракеты в американский эсминец «Росс», то Вашингтон непременно отреагировал бы, что привело бы к Третьей мировой, которую ни США, ни Россия развязывать не хотят.

Отметим, что эсминец USS Ross, который зашел в Черное море для участия в учениях НАТО Sea Breeze-2021, не спешит штурмовать берег Крыма и Керченский пролив. Ross - эсминец четвертого поколения водоизмещением более 5000 тонн, который несет на борту ядерные заряды крылатые ракеты «Томагавк» (от 56 до 95 штук) с дальностью полета до 2?500 километров.

Эсминец, построенный с использованием технологий «стелс» и напичканный новейшими радиолокационными системами, способен посеять ужас своим приближением к любой стране мира, пишет  Свободная пресса.

Но Сокирко считает, что в случае уничтожения американского эсминца Ross все закончилось бы по-другому, поэтому судно не стали трогать. Однако журналист полагает, что США готовят очередную провокацию, и судно НАТО может стать той самой сакральной жертвой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Сегодня, 13:45

Мураховский назвал страны, которые станут плацдармом для давления НАТО на РФ

Сегодня, 07:15

Глава партии «Родина» Алексей Журавлев призвал государство поддерживать омские предприятия

Вчера, 20:35

Экс-сотрудник ФБР: хакерство - это почти все, что осталось у Путина

Вчера, 16:00

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море

7-07-2021, 12:15

Эксперт Чмут: даже при помощи НАТО Украине не удастся одолеть российский Черноморский флот

6-07-2021, 23:05

Политолог Болкунец предсказал Европе новую войну из-за Лукашенко

6-07-2021, 16:55

Путин потребовал подготовить российскую экономику к войне

6-07-2021, 12:15

В Турции назвали военную политику Путина на Черном море завещанием Петра I

6-07-2021, 10:25

Отставной офицер ВМС США: Российские катера не смогли догнать эсминец Defender

5-07-2021, 11:00

Sina: слова Путина об инциденте в Черном море потрясли военное сообщество Запада

4-07-2021, 19:20

Военный эксперт Жилин предрек России проигрыш в безъядерной войне с НАТО

3-07-2021, 21:50

Турки предостерегли Запад от развязывания Второй Крымской войны

3-07-2021, 07:40

РФ вывела весь Черноморский флот из-за военных учений Украины и НАТО

2-07-2021, 17:15

Global Times: Вашингтон готовится к долгосрочному конфликту с Россией и Китаем

2-07-2021, 12:30

Sohu: маневр ВМФ России с отправкой боевых кораблей на учения к Гавайям привел США в ярость

2-07-2021, 12:15

После заявлений Путина у Крыма усилилась активность НАТО

2-07-2021, 08:05

В России прогнозируют перманентное присутствие ВВС НАТО на Украине

1-07-2021, 13:10

NI: Украина не может победить РФ в военном отношении, но может нанести значительный ущерб

30-06-2021, 15:55

Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

26-06-2021, 19:50

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19
  • Вчера, 08:40

Врач из США Питер Маккалоу: вакцинация проводится для того, чтобы усугубить пандемию COVID-19

Реальные цели вакцинации от коронавируса, вызывающего COVID-19, противоположны тем, которые декларируются. Об этом заявил американский профессор

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна
  • 7-07-2021, 19:55

Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна

В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19. Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами
  • 7-07-2021, 08:15

Российская 201-я военная база в Таджикистане может оказаться окруженной талибами

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане может занять новые территории после вывода войск США и их союзников из этой страны.

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации
  • Вчера, 08:20

Уволенные американские медработники рассказали, почему они отказываются от вакцинации

Медработники из США рассказали, почему они отказываются пройти вакцинацию от коронавируса и даже угроза увольнения не заставила их это сделать. Битва

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19
  • 7-07-2021, 15:10

Рошаль рассказал, почему некоторые врачи не рекомендуют прививаться от коронавируса COVID-19

Некоторые врачи в России отговаривают граждан, у которых нет противопоказаний и причин для медотвода, от вакцинации от коронавируса. Почему, что ими

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19
  • 7-07-2021, 12:40

Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19

Экс-вице-президент Pfizer доктор Майкл Йидон заявил о том, что вакцина для детей и молодых людей в 50 раз опаснее и смертельнее, нежели сам COVID-19.

Новости партнеров
Новости партнеров
Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»
  • Сегодня, 13:45

Журналист Сокирко: «Крымский мост ждет сакральную жертву»

Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога

Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан
  • Вчера, 17:45

Политолог Кедми предрек поход талибов на Узбекистан и Таджикистан

Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море
  • 7-07-2021, 12:15

19FortyFive: РФ готовится к ракетной войне с НАТО в Черном море

Американское издание 19FortyFive отмечает, что российские военные готовы нанести ракетный удар по противнику в Черном море, где Шестой флот ВМС США,

Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19
  • 7-07-2021, 06:10

Эксперты назвали главные преимущества и побочки дефицитного препарата «КовиВак» от COVID-19

Вакцина от коронавируса «КовиВак» была разработана Центром им. Чумакова в Москве. Она содержит в себе убитый коронавирус, который не способен