В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют

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В России 37% врачей не готовы прививаться от COVID-19 и другим не рекомендуют
В России

Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по Медицине» и московским отделением «Деловой России», пришли к выводу, что в числе главных факторов, сдерживающих темпы вакцинации в России, - недоверие к процедуре самих медработников. Начиная от врачей, которым не хватает достоверной информации о безопасности предлагаемых препаратов, в обществе формируется отрицательное или скептическое отношение к вакцинации.

Ученые выяснили, что для уничтожения пандемии нужно иметь порядка 90% привитого населения.

До старта прививочной кампании в 2020 году среди российских врачей провели опрос, показавший, что в этой среде скептически относятся к вакцинации. Безопасными предлагаемые препараты считали всего 45% медиков, 10% не верили в ее эффективность. И хоть 46% из всех респондентов верили в эффективность прививки, однако уверенности в ее безопасности не было. Больше всего скептиков оказалось среди терапевтов и педиатров.

Июньское исследование этого года показало, что с начала прививочной кампании вакцинировались всего 39% медиков. 37% вообще отказались от нее. Наибольший процент скептиков в этот раз оказался среди педиатров и акушеров-гинекологов.

В основном отказываются от процедуры, надеясь дождаться больше информации о безопасности и эффективности вакцины – таких 51%. 

«С нами не говорят честно. Ни с врачами, ни с пациентами. Я сторонник вакцинации. Когда людям говорят: «Это безопасно», никто не верит. Любое медицинское воздействие связано с опасностью. Побочные эффекты может вызывать даже активированный уголь… Но по «Спутнику» нет никаких данных. У нас есть безусловные данные, что этот вектор никогда не вызывал рака и проблем с репродуктивной функцией. Но людям очень трудно нам поверить: у них нет понимания «доказательной медицины» и того, что врачи должны менять точку зрения по мере появления новых рекомендаций», — сказал советник гендиректора Международного медицинского кластера (ММК), к.м.н., врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

Медики сегодня имеют серьезное влияние на людей. Чтобы не сорвать массовую вакцинацию, врачи должны доходчиво объяснять людям, что такое соотношение «риск-польза».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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