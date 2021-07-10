Симоньян призвала показательно уволить несколько врачей из-за отношения к вакцинации от COVID-19

Главред RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Она привела пример, как в Адлере местная медсестра во время забора анализов рассказала матери Симоньян, что больничные койки заняты практически одними привитыми от коронавируса. По факту оказалось, что медсестра - сотрудник не больницы, а лаборатории. Об этом главред написала в своем Telegram.

«...Ну, как, вы разве не слышали, у них от прививки иммунитет убивается», - заявила та медсестра.

Симоньян призналась, что наблюдает подобное везде, не секрет, что многие врачи и медработники отговаривают людей от вакцинации от COVID-19.

«Это, как если бы наши репортеры отговаривали людей давать нам интервью. Бардак и саботаж такое называется», - сравнила журналистка.

По ее мнению, неплохо было бы показательно уволить несколько таких медработников, при этом запретить им на будущее работать в медицинской сфере. И напомнила, что практически половина медработников советуют своим пациентам переболеть ковидом, получив таким образом антитела, но ни в коем случае не прививаться.

«Если врач посоветует пациенту лечить аппендицит подорожником, его уволят, а то и засудят», - подытожила Симоньян.

Сама журналистка привилась одной из первых в стране, будучи в группе медийщиков-добровольцев. Свою первую дозу она получила еще в сентябре прошлого года. В качестве побочных реакций у Симоньян поднялась температура и появилась боль в месте укола. Вскоре все прошло.

«Каждый день хожу на работу, на эфиры, где маску не наденешь и вообще не убережешься. Если я принесу в дом заразу и случится трагедия, я не смогу с этим жить», - объяснила свое решение журналистка.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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