Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок

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Neue Zurcher Zeitung: РФ превратит «Северный поток-2» в военную ловушку для подводных лодок
Политика

Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада».

Об этом заявил директор Института политики безопасности при Кильском университете Йоахим Краузе.

По его словам, на трубах газопровода будет установлено множество датчиков, которые позволят РФ отслеживать передвижение кораблей и подводных лодок НАТО в Балтийском море, передает Свободная Пресса

На страницах швейцарского издания Zurcher Zeitung он рассказал, что коммерческое предназначение «Северного потока-2» - это сказка, которую в Москве заготовили для Европы. И что удивило его больше всего, что в нее верит в том числе канцлер Германии Ангела Меркель.


Краузе уверен, что труба газопровода будет оснащена  гидроакустическим оборудованием, которое позволит РФ выявлять дизель-электрические лодки НАТО и «подрывать превосходство Североатлантического альянса» в Балтийском море.

Российские эксперты, комментируя версию Краузе об использовании газовой трубы для слежки, отметили, что ранее об этом утверждали в киевском Центре глобалистики «Стратегия ХХI». В частности, украинские аналитики писали, что РФ уже устанавливала ранее гидроакустическое оборудование на трубы.

При этом никаких доказательств того, что Россия действительно устанавливает на газовую трубу гидроакустические датчики, они не привели. Тем не менее, Краузе поверил в их заявления.

Эксперты отмечают, что устанавливать гидроакустические датчики на газовую трубу бессмысленно, поскольку газ, перекачиваемый по трубе, создает шумы, тем самым препятствуя работе датчика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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