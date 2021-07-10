Против Лукашенко дали показания в прокуратуре Варшавы

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Против Лукашенко дали показания в прокуратуре Варшавы
Политика / В Мире

Оппозиционный белорусский политик Павел Латушко сообщил, что дал показания против президента Белоруссии Александра Лукашенко в прокуратуре.

Бывший дипломат Беларуси и директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко, который на данный момент является членом Координационного совета оппозиции, ранее подал заявление об угрозах, которые начали поступать в его адрес. Он рассказал на своем YouTube-канале, что дал показания в варшавской окружной прокуратуре против Лукашенко.


По словам Латушко, заявление было подано из-за «преступления, связанного с угрозами личной безопасности, жизни и здоровью». Он уточнил, что передал прокуратуре имена и фамилии людей, которые ему угрожали, и в числе этих людей фигурирует белорусский президент, передает Царьград.

Латушко утверждает, что располагает данными о «подготовке акта международного терроризма». Лица, причастные к совершению преступлений, надеется белорусский оппозиционер, будут наказаны. Но он подчеркнул, что это станет возможным, только если они прибудут в страны, которые «подписали соответствующие международные конвенции».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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