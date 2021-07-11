Эксперт Багдасаров: Россия может быть втянута в войну из-за афгано-таджикской границы

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Эксперт Багдасаров: Россия может быть втянута в войну из-за афгано-таджикской границы
Политика / В Мире

Российский политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров высказал мнение, что если в Афганистане установится власть «Талибана» (признан террористической организацией и запрещен в РФ), возникнут риски для безопасности как самой России, так и ее союзников в Центральной Азии. Чтобы военный конфликт не затянул и Москву, она должна приложить максимум усилий. Об этом сообщает «МК», ссылаясь на Telegram-канал Багдасарова.


«Необходимо учесть, что попытки втянуть Россию в конфликт на афгано-таджикской границе – идеальная ситуация  для наших противников и врагов, что в техническом плане сделать достаточно легко. Однако, Россия не сможет выдержать данный конфликт, учитывая значительное сосредоточение сил и средств на украинском, сирийской и в ближайшей перспективе южнокавказском направлениях», - объяснил эксперт.

Весьма сложная афгано-таджикская граница длиной более 1344 километров, проходящая через Горный Бадахшан, может сыграть на руку противнику, когда любая провокация может обернуться войной.

Политолог уверен, что если действия будут развиваться по сценарию 1999 года во время вторжения террористов на территорию Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, и тем более по нескольким направлениям, то «это будет означать серьезную угрозу втягивания России в конфликт».

Эксперт уверен, что «все надежды на некий компромисс между правительством Афганистана и движением не целесообразны», поскольку «Талибан» постарается захватить ключевые провинции в окрестностях Кабула, «вплоть до захвата Кабула в канун вывода войск США». 

В качестве одной из мер профилактики весьма возможного конфликта Багдасаров предложил несколько внешнеполитических инициатив.

«Целесообразно организовать и провести встречу в Москве, как делегации «Талибан», так и представителей правительства Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. В ходе переговоров необходимо установить взаимные обязательства сторон о невмешательстве во внутренние дела других государств под эгидой России», - написал Багдасаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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