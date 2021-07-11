Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

Участники бизнес-диалога «Вакцинация и врачебное сообщество», организованного GxP News совместно с «МедИнвестКлуб», «Национальным Советом по
Эксперты сомневаются в эффективности массовой вакцинации от коронавируса. Многие врачи называют вакцинацию единственным способом борьбы с
Журналист Виктор Сокирко высказал мнение о том, что Черное море может превратиться в тот самый Латинский мост, где 8 июня 1914 года убили эрцгерцога
Политолог из Израиля Яков Кедми предрекает поход талибов на Узбекистан и Таджикистан и объясняет свой прогноз тем, что идеология боевиков требует
США благодаря содействию стран Восточной Европы проводят масштабную операцию по изоляции РФ, пишет в своей колонке на сайте Anti-Bellum американский
Аналитики Daily Express рассказали о том, где в 2021 году может начаться Третья мировая война. Британские эксперты выбирали наиболее горячие точки на
Британское издание The Sun - в ожидании Третьей мировой войны. О том, что она приближается, по мнению авторов, говорят расклады на воде. Три атомные
Газопровод «Северный поток-2» Россия может превратить в «военную ловушку для доверчивого Запада». Об этом заявил директор Института политики
Министр обороны Украины Андрей Таран предложил странам НАТО «полигон» для «обкатывания» образцов новой военной техники. Глава ведомства во время
Главред RT Маргарита Симоньян резко раскритиковала медиков, которые отговаривают пациентов от вакцинации. Она привела пример, как в Адлере местная
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle