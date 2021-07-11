Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации

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Новосибирский инфекционист Герасенко выступила против обязательной вакцинации
В России
Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко

Врач-инфекционист из Новосибирска Светлана Герасенко не поддерживает подходы к обязательной вакцинации, которые практикуются в России. По ее словам, прежде чем человеку сделать инъекцию, было бы правильным его обследовать - и не поверхностно, а тщательно, дабы убедиться в том, что у него отсутствуют хронические или острые заболевания. В противном случае иммунная система может не отреагировать должным образом на вакцину - в результате «мы получим огромное количество осложнений и отдалённых последствий со здоровьем людей».

Вакцинация, которая проводится в том виде как сейчас, осуществляется не научно, полагает новосибирский медик. Не учитывается иммунный статус человека относительно конкретной инфекции, от которой планируется прививка.


«Просто факт введения вакцины приравнивается к прививанию. Это не одно и то же. Научным подходом было бы не просто введение вакцины в организм человека и принятие этого факта как проведения прививки против инфекции. Научным подходом было бы проведение серьёзной, четырёхэтапной процедуры прививания», - рассказала Герасенко на страницах издания «Ом1.ру».

Врач подчеркивает, что на первом этапе важно исследовать состояние здоровья человека, и если есть отклонения, уже тогда можно предположить неадекватный иммунный ответ. Стало быть, от прививки надо отказаться. Если человек здоров, необходимо переходить на второй этап и исследовать иммунитет.

«В случае наличия у человека иммунитета к данной болезни, дополнительное введение вакцины приведёт к негативным последствиям. Это доказано исследованиями. Если же в организме нет иммунитета к этой инфекции, можно вакцинироваться», - растолковала врач-инфекционист.

Вакцинация — не безопасный метод профилактики, настаивает Герасенко. Каждый вакцинный препарат может привести к побочкам и осложнениям - они могут появиться, а вот у кого и когда наука сказать пока еще не может.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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