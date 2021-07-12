НАТО стремится к усилению влияния в Черном море

В Черном море НАТО стремится к усилению влияния, поэтому альянс не намерен покидать регион.

Спецпредставитель генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Североатлантический альянс останется в Черноморском регионе, чтобы поддержать союзников и партнеров, передает РИА Новости .





«У НАТО четкая позиция, когда дело касается свободы судоходства и того, что Крым — это Украина, а не Россия», — сказал Аппатурай.

Он добавил, что это члены военного блока продемонстрировали во время инцидента с британским эсминцем «Дефендер».

По его словам, НАТО и далее будет «проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международными нормами».

Стоит отметить, что Североатлантический альянс после инцидента с «Дефендером» направил к Керченскому проливу фрегат Evertsen ВМС Нидерландов. Его российские военные развернули, применив авиацию. Чтобы не допустить нарушение границ, самолеты ВКС РФ совершили предупредительные полеты вблизи корабля.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков считает, что для Британии и других стран НАТО сейчас важно поддерживать конфликт с Россией. По его словам, подобные ситуации станут регулярными, и вскоре российские границы будут пытаться нарушать не единичные корабли, а группировки из нескольких военных вымпелов. И ближе к выборам ситуация может обостриться, предполагает эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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