Эксперты: Даже 100-процентная вакцинация от коронавируса не спасет Россию

Даже 100%-я вакцинация населения от коронавируса Россию, как и любую другую страну, от коронавируса не спасет. Стоит это понимать и научиться сосуществовать с вирусом, максимально снижая его опасность. Такие выводы были сделаны экспертами, побывавшими на программе «Шафран», которая выходит на ЦарьГраде .

Сингапур ранее выступил с инициативой перевода коронавируса в один ряд с такими болезнями, как грипп. Власти пояснили, что вакцинация не в состоянии полностью прекратить заражения. Поэтому они предложили сделать это, предлагая отслеживать на уровне государства только тяжелые случаи. А люди, которые переносят коронавирус легко - пусть лечатся дома. При этом в Сингапуре настаивают на том, что следует вообще забыть о каких-то ограничениях и защитных мерах.

Руководитель лаборатории эпигенетики Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук Сергей Киселёв идею Сингапура поддерживает.

«Мир продолжает болеть, мир продолжает с ним бороться, изобретая те или иные лекарства, вакцины и так далее. Но очевидно: нам придётся признать, что на Земле рядом с человеком поселился новый вирус. И он будет жить рядом», - заявил он в эфире.

Одобрительно об инициативе отозвался и профессор Александр Редько. Они не понимает, почему в нашей стране принимают меры и ограничения, которые со специалистами совершенно не согласовываются. А ведь в случае правильного подхода можно было добиться воспитания естественного иммунитета методом кратковременного общения друг с другом и поддержки тонуса этого иммунитета.

«Это гарантия того, что мы быстро ослабим вирус и он у нас будет таким же рядовым, как и грипп. Вместо этого мы изолируем наших детей, которые своим мощным иммунитетом ослабляли всегда все эти свиные, птичьи вирусы, и у нас не было такой смертности. Мы изолируем друг друга, пожилые люди, находясь в длительной изоляции, ослабляют свой иммунитет по понятным причинам. А что в итоге? Мы добиваемся рекордных цифр в крупных городах по заболеваемости и смертности. Для чего это делается, мне непонятно», - резюмировал ученый.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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