Жители села в Забайкальском крае возмущены состоянием школы

Крыша школы в селе Новоивановка Приаргунского района Забайкальского края протекает с 2013 года. На данный момент была выявлена угроза обрушения плит, но денег на ремонт не выделили.

— Крыша стала протекать еще в 2013 году. Мы справлялись своими силами, каждый год комитет образования выделял битум, и мы замазывали щели. На лето хватало, но зимой всё начинало лопаться, а весной уже всё бежало. Мы её замазывали лет пять, а с 2018 года это спасать перестало, если на улице шёл дождь, то он также шёл в школе. Три года мы натягиваем плёнку на втором этаже и делаем стоки, но в этом году вода пошла на первый этаж», — комментирует директор школы.

Ремонт крыши планировался на 2020 год, была пройдена госэкспертиза, но деньги поступили поздно:

— Ремонт надо было делать весной, а деньги выделили только осенью, за лето ситуация ухудшилась из-за сильных дождей. Подрядчик приехал и сказал, что не будет брать на себя ответственность, так как плиты могут обрушиться, надо полностью менять перекрытие. Вот этих 3,5 миллиона уже было мало. С осени начали заново готовить документы, сейчас они на госэкспертизе, нужно будет в пределах 39 миллионов на капитальный ремонт, - продолжила директор школы.

— Наша задача обеспечить детям комфортное и безопасное обучение. Мы не можем допустить, чтобы школьники учились в таких условиях. Я готов обратиться в Министерство образования и администрацию района, чтобы понять сроки начала работ, и есть ли возможность починить хотя бы крышу здания к 1-му сентября, — прокомментировал депутат гордумы Александр Щебеньков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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