Героя России Андрея Богатова радушно принял Красноярский край

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Героя России Андрея Богатова радушно принял Красноярский край
В России

Свой визит в Красноярске Андрей Михайлович начал с посещения мемориала воинам-интернационалистам вместе с ветеранами вооружённых сил и участниками боевых действий. Этим все присутствующие отдали дань уважения защитникам Отечества.

Но патриотические мероприятия не ограничились только возложением цветов и Андрей Богатов пообщался со школьниками в музее «Мемориал Победы», проведя для них «Урок мужества».

- Очень рад, что во времена интернета есть дети, чья жизнь проходит не только в сетях компьютеров и телефонов. Вы читаете книги, интересуетесь историей, героями страны, в которой родились. Успехов! – пожав каждому школьнику руку лично, пожелал Андрей Богатов.

Самым частым вопросом, который задают Богатову — это традиционный «Каково это быть Героем России?».

Андрей Михайлович каждый раз отвечает неизменно: 

- Об этом не думаешь. Наверное, важно иметь силу духа, мужество… Но на самом деле в решающий момент в душе ты просто внутренне уверен, что должен это сделать ради себя, детей, родителей. Ради, вас - всей страны!

Но Андрей Богатов не мог не заметить, что далеко не всегда в Красноярском крае создаются все условия для полноценного развития молодёжи.


«В селе Зыково спортзал закрывают в угоду какому-то коммерсанту. Из ДК Железнодорожников выгоняют пауэрлифтеров, которые там 30 лет тренировались, воспитывали чемпионов. Можно подумать, что у детей и подростков в Красноярском крае переизбыток здорового досуга! Нет, господа чиновники: каждый раз, когда вы закрываете маленький спортзал, вы десяток-другой судеб детских ломаете, вы их на улицу вышвыриваете!», – недоумевает Андрей Богатов. 


Помимо этого вызвало удивление закрытие школы в миллионном по населению городе.  

- Узнал, что в Красноярске закрывают школу на улице Глинки, так как здание учебного заведения признали аварийным. Теперь придётся отправлять детей учиться в другой район. Не понимаю: здание внезапно аварийным стало? Почему заранее было не предусмотреть такую ситуацию? Почему дети должны ездить в другой район? Объяснение я нахожу только одно: безалаберность местных властей! Многие родители жалуются, что дети учиться не хотят. Так зачем давать им лишний повод возненавидеть школу, которая теперь находится на тридевять земель?! - возмутился Андрей Богатов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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