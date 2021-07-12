Илларионов: По вопросу Украины Запад перешел на сторону Москвы

По вопросу Украины Запад стал на сторону Москвы.

О том, что Запад стал пересматривать свою точку зрения и постепенно переходить на сторону Москвы в вопросе взаимоотношений с Украиной, заявил экс-советник президента Владимира Путина, оппозиционер и эксперт Андрей Илларионов. По его мнению, переломный момент наступил после женевских переговоров Путина и Байдена.

Напомним, там США поддержали Минские соглашения, а замглавы Госдепа по политическим делам Виктория Нуланд добавила, что это применимо и к автономии Донбасса. Об этом сообщает «Украина 24».

«Вы помните заявление Лаврова, что теперь Зеленский должен извиваться на крючке Минских соглашений. Теперь эту позицию полностью поддерживает президент США, причем в еще более ухудшенном варианте – с политической автономией», — заявил Илларионов.

И хоть политическая автономия для самопровозглашенных республик в Минских договоренностях не предусмотрена, поскольку является «новацией» Кремля, однако, и ее Белый дом поддержал.

Таких же взглядов придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала киевские власти соблюдать Минские соглашения с оговоркой углубленной политической автономии для ДНР и ЛНР.

Подобное поведение Запада, как отметил Илларионов, поставило Украину и Зеленского в сложное положение.

«В данной ситуации американская сторона перешла на сторону противника. Когда немецкая сторона сейчас вносит этот вопрос в повестку дня – это означает, что она становится на сторону противника по выполнению Минских соглашений», – констатировал он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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