Berlingske: Лукашенко отомстил Литве, увеличив поток беженцев в 13 раз

Руководство Белоруссии в лице президента страны Александра Лукашенко изощренно отомстило Литве за санкции - из-за его действий поток беженцев-мигрантов туда вырос в 13 раз. Об этом пишет датский портал Berlingske.

Минском на днях был введен безвизовый режим на срок до пяти дней. С июля литовскую границу пересекли 1350 нелегалов - это очень показательно, особенно если принять во внимание, что в 2020 году их не было и сотни. Предполагается, что их будет больше, много больше, полагает автор.

«Мы никогда не будем никого держать: они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», - заявлял ранее не без иронии президент Белоруссии.

Подобные действия Лукашенко - прямая месть Литве за санкции, введенные после инцидента с принудительной посадкой самолета, которым летел блогер Роман Протасевич.

В Литве к подобному повороту событий с беженцами оказались не готовы, и признают это. Глава центра по приему беженцев Беатрис Бернотене заявила, что ей тяжело даже представить, что будет, если поток нелегалов станет интенсивнее.

Недавно Беларусь побила рекорд, переправив на территорию Литвы 150 нелегалов за сутки, большинство из которых оказались выходцами из Ирака и Турции.

В последнее время по вполне понятным причинам вырос и поток из Афганистана. В Литве практически никто из них оставаться не собирается - их курс на Западную Европу. По сути, мигранты становятся оружием Лукашенко против санкций ЕС, заключил автор.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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