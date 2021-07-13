Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом войны

Политолог Николай Злобин рассказал о связи учений НАТО с началом масштабного военного конфликта.

Он заявил, что учения не являются сигналом того, что война вот-вот может начаться. Все зависит от решений, которые принимают политики. По словам эксперта, война может начаться и без проведения учений.

«Войну начинают политики, поэтому именно от политической ситуации в мире, от российско-натовских, российско-украинских и украино-натовских отношений зависит то, будет или нет военный конфликт, а не от того, где какие корабли стоят. И без всяких учений политики могут принять решение о начале войны, а возможно, что и после ста учений никаких решений о войне не будет принято», — сказал Злобин.

Тем не менее увеличение масштабов учений может сигнализировать о повышенном уровне опасности. Особенно если учения проводятся там, где ситуация и так складывается напряженной. В таких случаях важно не допускать ошибок, поскольку любой инцидент может перерасти в масштабные военные действия.

На данный момент, отмечает Злобин, НАТО и Россия не доверяют друг другу. Поэтому «любой компьютерный глюк или техническая ошибка» могут вылиться в серьезное военное противостояние. Но политики понимают, что на данный момент война не поможет в решении конфликтных ситуаций между Россией и НАТО или Россией и США.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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