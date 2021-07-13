В Новосибирске банковским служащим пригрозили отстранением за отказ от вакцинации

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В Новосибирске банковским служащим пригрозили отстранением за отказ от вакцинации
В России

В Новосибирске сотрудники Сбербанка анонимно сообщают, что их заставляют вакцинироваться от коронавируса.

В издание НГС обратились как минимум две работницы и рассказали, что им пригрозили отстранением за отказ от вакцинации.

Со слов служащих банка, на их почтовые ящики пришли уведомления с требованием сделать вакцинацию от коронавируса. Не вакцинироваться смогут только те, кто предоставит справку об отводе по медицинским показателям.

При этом в письме указано, что тем, кто не получит прививку, грозит отстранение от работы без оплаты оклада. А при личной встрече с начальством сотрудникам объявляют, что отказ от вакцинации – это прямой шаг к увольнению.


Одной из сотрудниц банка требование вакцинироваться направили, когда она была в отпуске. Ей сообщили, что если она за время отпуска не вакцинируется, то на работу уже может не выходить.

«Ставить никто не хочет. Просто жесткие рамки. Отстранят от работы без содержания, и какие будут дальнейшие действия, я не знаю. Много возмущенных, но, так как люди боятся просто остаться без работы, они будут против воли вводить вакцину. Ранее было добровольно», - отмечает одна из сотрудниц Сбербанка.

Стоит отметить, что в пресс-службе Сбербанка эту информацию не комментируют. Никаких разъяснений касательно того, действительно ли непривитых отстранят от работы без оклада, не дали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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