В США обсуждают готовность ВМС страны к войне

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В США обсуждают готовность ВМС страны к войне
Политика

О неготовности ВМС США к войне заявили генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты в отставке Роберта Шмидл и контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери. Они подготовили отчет для Конгресса США, в котором рассказали о недостатках и проблемах Военно-морских сил страны на современном этапе развития, пишет Военное обозрение.

Эксперты указали на то, что в ВМС США наблюдается сразу целый комплекс проблем. В итоге возник не только недостаток современного вооружения, но и «кризис лидерства и культуры».


Обозреватель The Wall Street Journal Кейт Бачелдер Оделл, описывая проблемы ВМС США, отмечает, что случаи, подобные инциденту, произошедшему в 2017 году в Тихом океане, когда столкнулись два эсминца, будут происходить часто.

На проблемы указывает и недавний опрос, который показал, что моряки часто недовольны политикой своего руководства. В частности, они указывают на то, что командование кораблей занято внедрением бюрократических новшеств, а не отработкой военных навыков.

За последние десятилетия флот США утратил интерес к изучению потенциальных противников и отработки навыков, необходимых для реальных боевых действий, отметил контр-адмирал Марк Монтгомери. Постепенно на высшие посты приходят офицеры, которые серьезно уступают в уровне подготовки старшему поколению. И это будет еще больше усугублять уже существующие проблемы, уверены эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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