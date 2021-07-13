Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может

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Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может
В России

Коронавирус - это самое что ни на есть настоящее биологическое оружие, и иммунитет к нему попросту не вырабатывается. Такое громкое и, вне всякого сомнения, резонансное заявление в беседе с телеканалом «ЦарьГрад» сделал известный философ, политолог и публицист Александр Дугин.

По его мнению, сейчас властям стоит признать, что они обманывали народ с самого начала, уверяя людей в естественном происхождении коронавируса. Имеются неоспоримые доказательства того, что патоген создавался именно в лабораториях. Поведение нового коронавируса существенно отличается от всех известных науке вирусов.

«Это явное биологическое оружие, и не предупредить об этом, мне кажется, было не очень рационально», - подчеркивает Дугин.


России следовало бы поступить так, как Китай, и уничтожить коронавирус, который, как он еще раз подчеркивает, является биологическим оружием, на корню. Но в стране к этому подошли безответственно, понадеялись на формирование коллективного иммунитета.

«К биологическому оружию иммунитета быть не может», - поясняет Дугин.

Собеседник телеканала уверен, что жесткие меры, которые вводятся властями разных стран, - еще один аргумент в пользу того, что мир имеет дело с утечкой биологического оружия. Но обман раскрывать никто не спешит в силу разных причин.

«Правительство предпочитает обманывать людей, чтобы не пугать их. А то перепугаются и будут вести себя неадекватно, перестанут платить там налоги. И ситуация усложнится», - резюмировал Александр Дугин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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