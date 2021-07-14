Военный эксперт объяснил, зачем американский дипломат украл железнодорожную стрелку в Тверской области

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Военный эксперт объяснил, зачем американский дипломат украл железнодорожную стрелку в Тверской области
Политика

Военный эксперт Коротченко объяснил, как и зачем американский дипломат мог украсть железнодорожную стрелку.

Как предположил военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, ЦРУ намерено изучить механизм железнодорожной стрелки с целью в дальнейшем размещать в них аппаратуру для слежки за российским ядерным поездом «Баргузин». Поэтому кража американским дипломатом этой конструкции на железнодорожных путях станции Осташков в Тверской области может иметь серьезные последствия. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Напомним, сама кража произошла весной этого года.

По его словам, изучив российский трофей, техники ЦРУ изготовили бы его точную копию, а внутрь поместили замаскированные блоки аппаратуры слежения и передачи данных по спутниковому каналу. А потом для шпионской деятельности вообще не будет никаких затруднений: американцы без труда смогут снимать обычные железнодорожные стрелки и устанавливать вместо них свои клоны.


«Проходит «Баргузин» - датчики в железнодорожной стрелке фиксируют наличие в ж/д составе ядерных боевых блоков - идет уведомление на спутник. И привет!» - объяснил Коротченко.

Конечно, совсем без риска, по словам эксперта, обойтись не получится, ведь контрразведка ФСБ отслеживает передвижения дипломатов США на территории России. Но ведь для подобных диверсионных операций можно завербовать и того же стрелочника или простого россиянина. С помощью тайника передать американский аналог российской стрелки, начиненный аппаратурой. Поэтому в теории, как предположил Коротченко, проблем возникнуть не должно.


Он напомнил, что похожее уже происходило несколько десятков лет назад: в конце 70-х - в 80-х годах сотрудниками КГБ был обнаружен знаменитый пенек-шпион с радиоэлектронной аппаратурой. Это было в Подмосковье возле одного из объектов системы ПРО Москвы.

«С тех пор в результате технического прогресса аппаратура электронного шпионажа уменьшилась в разы, и вместо «пенька» ее теперь вполне можно разместить внутри механизма железнодорожной стрелки. Кстати, то, что действия сотрудника посольства США (кадровый разведчик под прикрытием), раскурочившего стрелку под видом российского железнодорожного вандала, были скрыто зафиксированы на видео бригадой наружного наблюдения ФСБ - большая оперативная удача, так как теперь ЦРУ трижды подумает: а стоит ли игра свеч после такой скандальной засветки. Вот такие они, наши американские «партнеры». Доверяй, но проверяй!» - заключил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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