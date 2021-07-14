«Очереди из живых и мертвых»: Сколько людей на самом деле умирает от COVID-19

В Новосибирске в июне выросла почти на 25% смертность из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Если в мае в городе умерло 3167 человек, то в июне было выдано уже 3943 справки о смерти, передает НГС . И, как прогнозируют эксперты, смертность продолжит расти из-за ухудшения противоэпидемиологической ситуации.

Тем не менее, в городе идет обычная жизнь, и, похоже, сибиряков мало волнует COVID-19. Как пишет НГС, на городских пляжах отдыхают люди, много пассажиров и в аэропортах. И хотя угроза заражения растет, осталось немало желающих приобрести фейковые справки о вакцинации.

Пытаясь обратить внимание горожан на проблему распространения COVID-19, издание НГС изучило эпидемиологическую ситуацию. В частности, обозреватель издания насчитала 9 катафалков за три часа утром около моргов ковидных больниц.

Но это, похоже, пугает только врачей, и родственников умерших от COVID-19.

Врачи предупреждают, что игнорирование противоэпидемиологических мер, нежелание вакцинироваться – все это способствует распространению коронавируса. Новосибирцы же верят в то, что хрен защитит их от коронавируса, а вакцинация может убить. И это проблема, которая наблюдается по всей стране, отмечают эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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