«Закройте танцполы, а не рестораны»: общественник Александр Колос призвал бороться с ковидом в транспорте и на концертах

Глава благотворительного фонда «Колос» Александр Колос поддержал меры петербургских властей по борьбе с коронавирусом. С 13 июня наполняемость концертных залов и театров ограничена до 1500 человек, спортивные игры будут проходить без зрителей, а собираться в городе толпой более 75 человек строго запрещено.

«Это не первая в истории человечества пандемия. И все, кто относился к таким болезням легкомысленно, заплатили очень высокую цену. Мне кажется очевидным воспринимать пандемию серьезно, соблюдать меры безопасности», – заявил меценат.

Колос уверен: переходить к «драконовским» московским мерам с входом в кафе по QR-кодам Северной столице не стоит. Начинать с закрытия ресторанов пагубно для экономики и чревато потерей рабочих мест, а для борьбы с пандемией – бессмысленно.

«Прежде всего нужно начинать с мест большого скопления людей: общественного транспорта, концертов с танцполом и тому подобного», – подчеркнул Колос.

Ранее сообщалось, что за сутки с 13 на 14 июля в Петербурге выявили 1942 новых случая коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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