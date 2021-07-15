Смерть после вакцинации не будут учитывать в статистике смертности от COVID-19

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Смерть после вакцинации не будут учитывать в статистике смертности от COVID-19
В России

В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав РФ приводит указания на счет регистрации неблагоприятных последствий прививок против коронавируса COVID-19.

По информации издания «Медвестник», которое ознакомилось с документом, смерти, которые наступили в результате вакцинации, в общую статистику по коронавирусу вноситься не должны.

Все неблагоприятные реакции на вакцинацию кодируются обозначением U12.9. Код может быть применен только в качестве внешней причины смерти.

Ранее указанный код применялся для обозначения смертей не в результате болезней, а в результате внешних воздействий - то есть речь шла о погибших в результате убийств, самоубийств, несчастных случаев, ДТП.

Код U12.9 не будет включен в статистику ковид-смертей. Его можно использовать лишь в качестве дополнительного кода при выборочных статистических исследованиях.

На случай анормальной реакции на введение вакцины Минздрав РФ рекомендует использовать двойное кодирование. Как, например, в случае с анафилактическим шоком (АШ), который может быть следствием применения вакцины.

Как основное заболевание АШ регистрируется под кодом Т88.6 (Анафилактический шок, обусловленный патологической реакцией на адекватно назначенное и правильно примененное лекарственное средство).

Кроме того, Минздрав советует и впредь не включать в COVID-статистику бессимптомных носителей коронавируса.

Официальная статистика по смертности после введения вакцины против коронавируса в РФ в открытом доступе отсутствует.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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