Партия «Родина» заручилась поддержкой Кремля

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Партия «Родина» заручилась поддержкой Кремля
Политика
Алексей Журавлёв / Фото из открытых источников

Председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв заявляет, что возглавляемое им политическое движение имеет поддержку в высших эшелонах исполнительной власти. 

Журавлёв сейчас активно ездит по российским регионам и посетил с рабочими визитами уже 76 городов.

 "Я общаюсь с простыми людьми, узнаю о проблемах, ищу способы их решений, - поясняет Алексей Журавлев, - Но в ряде регионов чиновники заявляют о том, что якобы у нас - партии «Родина» - неконструктивная позиция  по отношению к государству. Мы - патриоты, защитники земли русской и прав российского народа. И верховная власть, Кремль нас безусловно поддерживает".

На данный момент пути следования Алексея Журавлёва находятся между городами Сибири, но начиная с мая 2021 года депутат побывал в Великих Луках, Пскове, Великом Новгороде, Екатеринбурге, Тамбове и множестве других городов России. Сегодня же были проведены встречи с жителями Иркутска.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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