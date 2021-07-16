Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от COVID-19

Медики не рекомендуют пациентам делать прививки от коронавируса: в России это каждый пятый врач.

Как стало известно изданию Forbes, практически 20% российских врачей не рекомендуют, а то и отговаривают пациентов от иммунизации от коронавируса. Основной причиной этого является недоверие к препаратам отечественного производства. Именно такие результаты показал недавний опрос среднего и высшего медицинского персонала в России с помощью сервиса «Актион Медицина» (входит в группу Актион).

На вопросы ответили 2400 работников медицинской отрасли среднего и высшего персонала. За компанию по массовой вакцинации выступили всего 62,9% медиков, против - 19,6%. 17,5% опрошенных не определились на этот счет.

Те медики, кто не рекомендует своим пациентам ставить прививки от коронавируса, в большинстве своем - 74,5% - объяснили свою позицию тем, что у них нет доверия к российским вакцинам. Кроме этого, звучали такие доводы: разработанные в России препараты не прошли должных испытаний, науке еще не известны отсроченные побочные эффекты, в России невозможно привиться вакциной иностранного производства. Кроме того, многих медиков обескураживает слишком активная агитация за прививки от ковида.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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