Врач Акимушкина: Коронавирус может стать злее из-за вакцинации

Вакцинация может сделать коронавирус «злее».

Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна определенным образом повлиять на коронавирус, сделав его «злее». При этом медик ссылается на наработки других специалистов. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Есть наработки, что вакцинация от коронавируса провоцирует, и сам вирус становится злее», — заявила Акимушкина.

Поэтому, если вдруг окажется, что вирус только набирает мощь, то вакцинация способна ситуацию лишь усугубить.

Аналогичная ситуация, по словам врача, происходила и происходит с гриппом. Его надеялись победить еще в СССР. Однако, грипп никуда не делся: «потому что он быстро мутирует».

Врач уверена, что еще до применения вакцины нужно было глубоко изучить вопрос эффективности и безопасности массовой вакцинации от коронавируса в период пандемии.

Напомним, что в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий работающих жителей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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