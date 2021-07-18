Член партии «Родина» Дмитрий Булыкин возмутился массовой вырубкой Уссурийской тайги

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Член партии «Родина» Дмитрий Булыкин возмутился массовой вырубкой Уссурийской тайги
В России

Бывший футболист Дмитрий Булыкин приехал в Приморье в рамках проекта «100 городов за три месяца». Здесь он посетил центр реабилитации диких животных «Центр «Тигр», функционирующий с конца 90-х годов. До 2011 года центр передавал вылеченных животных зоопаркам. Теперь хищников реабилитируют так, что они способны быстро освоиться в дикой природе.

По словам руководителя центра Виктор Кузьменко, контакты животных с людьми минимизированы. Наблюдение за ними ведется при помощи видеокамер. В среднем реабилитация длится полтора-два года. После этого зверей выпускают на волю в разных местах Дальнего Востока, при этом только в ареале обитания того или иного вида. Кроме того, проводится информирование местных жителей на тот случай, если они встретятся в лесу с животными. За время работы, рассказал Кузьменко, в дикую природу было выпущено 15 тигров и 30 леопардов.

В свою очередь, Булыкин отметил самоотверженных людей, живущих в Приморье и прекрасную природу края. Но его возмутили массовые вырубки местных лесов. К примеру, 40% Уссурийской тайги уже уничтожено. При этом все транспортируется в Китай. Более того, браконьеры отстреливают диких животных, занесенных в Красную Книгу.

В связи с этим член партии «Родина» отметил, что всячески поддерживает некоммерческие организации, спортивные турниры, благотворительные матчи в поддержку сохранения амурских тигров и дальневосточных леопардов. 

Стоит отметить, что один из таких матчей с участием самого Булыкина состоялся в Москве в 2019 году между командами «Амурские тигры» и «Дальневосточные леопарды».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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Дмитрий Булыкин, Партия Родина, Приморье
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Член партии «Родина» Дмитрий Булыкин возмутился массовой вырубкой Уссурийской тайги

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