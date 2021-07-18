Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают России вооруженным конфликтом.

Как пишет автор публикации, на этой неделе руководитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли расхваливал новое Атлантическое командование НАТО, базирующееся в Норфолке, штат Виргиния. Этот центр призван защищать морские пути между Европой и Северной Америкой. Он стал первым с 2003 года штабом НАТО, предназначенным для Атлантики. Кроме того, это единственное командование военного блока, расположенное за пределами Европы.

Штаб в Норфолке открылся в прошлом году. Это произошло через год после того, как Объединенное командование по тыловому обеспечению и логистике, базирующееся в немецком Ульме, достигло своего первоначального оперативного потенциала. И обе эти базы связаны между собой. Американский штаб отвечает за ускоренную переброску войск и бронетехники через Атлантический океан, а немецкое подразделение занимается ускорением, координацией и защитой переброски бронетанковых и пехотных подразделений союзников через границы Европы. Автор статьи делает вывод: базы в Норфолке и Ульме необходимы для выполнения и переброски личного состава и техники из США к российским границами. В определенной степени эта система уже была опробована на учениях Defender Europe 2021, когда к западным рубежам РФ было передислоцировано огромное количество военнослужащих – порядка 31 тысячи солдат из 27 государств НАТО и его союзников.

Стоит отметить, что о достоинствах командования в Норфолке генерал Марк Милли докладывал Пентагону. Он заявил, что миссия командования состоит в том, чтобы выиграть битву за Атлантику. Как отметил генерал, мир вступает в период потенциальной нестабильности, когда «определенные государства» пытаются подорвать и бросить вызов международному порядку, ослабить систему сотрудничества и коллективной безопасности. Розофф не сомневается в том, что под недружественными странами Льюис подразумевал Россию и Китай. Возможно речь также идет об Иране и КНДР. Однако КНР выхода к Атлантическому океану не имеет, а это значит, что «битву за Атлантику» США намерены вести с Россией, пишет ПолитРоссия .

Льюис напоминает, что в период с 1914 по 1945 год мир потерял около 150 миллионов человеческих жизней. И для того чтобы этого не повторилось, нужен действующий мировой порядок, серьезную роль в защите которого и должно сыграть Атлантическое командование НАТО, считает американский генерал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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