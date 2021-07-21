Бизнесмен Андрей Шпиленко поделился деталями своей давно погашенной судимости

Андрей Шпиленко является кандидатом в депутаты в нижнюю палату парламента РФ от партии "Родина" по 213 округу Санкт-Петербурга.

Журналистам издания «Новый день» стали известны подробности о погашенной судимости кандидата, рассказанные самим политиком.

В 2001 г. Андрею Шпиленко были выдвинуты обвинения по статье 285 ч. 1 "Превышение должностных полномочий", по постановлению суда будущему политику пришлось заплатить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.

В 2000-е годы ситуация в вооружённых силах РФ была очень тяжелой: офицерам по несколько месяцев не выплачивалась зарплата, материально-техническое оснащение воинских частей было минимальным. Порой командирам подразделений, чтобы сохранить боевую технику в рабочем состоянии, приходилось снимать запчасти и прятать, иначе бойцы могли их просто продать.

В 2000-м году Андрей Шпиленко стал командиром роты обеспечения учебного процесса. Он обязан был обеспечить около 1000 человек учебного батальона довольствием, боеприпасами, материально-техническим имуществом. Также в подчинении офицера был парк автомобильной и специальной техники, однако рабочих машин было около 30%.

«И вот, представьте, что в этот момент, […] я, который прошел все стадии от вице-сержанта в Суворовском училище до старшего вице-сержанта, от младшего сержанта до старшины роты в училище, и который привык и знал, что солдаты должны быть обуты, одеты и что военная техника должна ходить, так вот я в 2000-х годах попал в ситуацию, что не мог выполнять обязанности, и мне необходимо было принимать решения для того, чтобы и накормить, и напоить, да и выполнять боевые задачи в мирное время. Рядышком у нас находился авторемонтный завод, который использовал ровно такие же машины: ЗИЛ-131, ЗИЛ-130й, ГА-66е. И естественно мы с ними договорились, что мы помогаем им ремонтировать машины, а взамен получаем необходимые запчасти на нашу неисправную технику, чтобы мы могли просто выпускать ее в рейсы. Конечно же, все выходы бойцов я согласовывал со старшими командирами. И вот, в такой момент, когда у меня бойцы возвращались с этого ремонтного завода, их остановил патруль и передал, что либо командир роты, то бишь я, капитан Шпиленко, должен подарить им на ремонт бочку с краской, либо о задержании будет доложено в прокуратуру. Естественно, никакой бочки с краской я им не подарил, они доложили в прокуратуру, где было возбуждено уголовное дело. По итогам уголовного дела я получил штраф в размере 2500 рублей. Естественно, я после этого продолжал служить, но для меня это стало судьбоносным моментом. Я понял, что намеренно выбиваются лучшие офицеры из вооруженных сил и по истечении 5 лет я написал рапорт об увольнении.», - поделился Шпиленко.





Сам политик считает, что он, как офицер, справился со своими обязанностями с честью, ведь все кто был в подчинении был обут, одет, накормлен и выполнял поставленные задачи.

Андрей Шпиленко окончил Суворовское училище, а так же с золотой медалью окончил Санкт-Петербургское высшее командное училище. В настоящий момент занимает должность директора Ассоциации кластеров и технопарков России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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