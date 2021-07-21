Бизнесмен Андрей Шпиленко поделился деталями своей давно погашенной судимости

Image 16+
Бизнесмен Андрей Шпиленко поделился деталями своей давно погашенной судимости
В России
Андрей Шпиленко / Фото из открытых источников

Андрей Шпиленко является кандидатом в депутаты в нижнюю палату парламента РФ от партии "Родина" по 213 округу Санкт-Петербурга. 

Журналистам издания «Новый день» стали известны подробности о погашенной судимости кандидата, рассказанные самим политиком.

В 2001 г. Андрею Шпиленко были выдвинуты обвинения по статье 285 ч. 1 "Превышение должностных полномочий", по постановлению суда будущему политику пришлось заплатить штраф в размере двух с половиной тысяч рублей.

В 2000-е годы ситуация в вооружённых силах РФ была очень тяжелой: офицерам по несколько месяцев не выплачивалась зарплата, материально-техническое оснащение воинских частей было минимальным. Порой командирам подразделений, чтобы сохранить боевую технику в рабочем состоянии, приходилось снимать запчасти и прятать, иначе бойцы могли их просто продать.

В 2000-м году Андрей Шпиленко стал командиром роты обеспечения учебного процесса. Он обязан был обеспечить около 1000 человек учебного батальона довольствием, боеприпасами, материально-техническим имуществом. Также в подчинении офицера был парк автомобильной и специальной техники, однако рабочих машин было около 30%.

«И вот, представьте, что в этот момент, […] я, который прошел все стадии от вице-сержанта в Суворовском училище до старшего вице-сержанта, от младшего сержанта до старшины роты в училище, и который привык и знал, что солдаты должны быть обуты, одеты и что военная техника должна ходить, так вот я в 2000-х годах попал в ситуацию, что не мог выполнять обязанности, и мне необходимо было принимать решения для того, чтобы и накормить, и напоить, да и выполнять боевые задачи в мирное время. Рядышком у нас находился авторемонтный завод, который использовал ровно такие же машины: ЗИЛ-131, ЗИЛ-130й, ГА-66е. И естественно мы с ними договорились, что мы помогаем им ремонтировать машины, а взамен получаем необходимые запчасти на нашу неисправную технику, чтобы мы могли просто выпускать ее в рейсы. Конечно же, все выходы бойцов я согласовывал со старшими командирами. И вот, в такой момент, когда у меня бойцы возвращались с этого ремонтного завода, их остановил патруль и передал, что либо командир роты, то бишь я, капитан Шпиленко, должен подарить им на ремонт бочку с краской, либо о задержании будет доложено в прокуратуру. Естественно, никакой бочки с краской я им не подарил, они доложили в прокуратуру, где было возбуждено уголовное дело. По итогам уголовного дела я получил штраф в размере 2500 рублей. Естественно, я после этого продолжал служить, но для меня это стало судьбоносным моментом. Я понял, что намеренно выбиваются лучшие офицеры из вооруженных сил и по истечении 5 лет я написал рапорт об увольнении.», - поделился Шпиленко.


Сам политик считает, что он, как офицер, справился со своими обязанностями с честью, ведь все кто был в подчинении был обут, одет, накормлен и выполнял поставленные задачи.

Андрей Шпиленко окончил Суворовское училище, а так же с золотой медалью окончил Санкт-Петербургское высшее командное училище. В настоящий момент занимает должность директора Ассоциации кластеров и технопарков России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бизнесмен Андрей Шпиленко поделился деталями своей давно погашенной судимости

Сегодня, 13:55

В сети появились ранее не опубликованные кадры из фильма «Ржев»

Вчера, 13:55

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

19-07-2021, 23:05

Член партии «Родина» Дмитрий Булыкин возмутился массовой вырубкой Уссурийской тайги

18-07-2021, 12:55

“Правила должны быть одни для всех”: социолог Максим Шугалей о двойных стандартах антиковидных мер

16-07-2021, 18:10

Каждый пятый врач в России не рекомендует пациентам прививаться от COVID-19

16-07-2021, 14:40

Доктор медицинских наук Царенко удивился погоней россиян за вакциной «КовиВак»

16-07-2021, 00:00

Смерть после вакцинации не будут учитывать в статистике смертности от COVID-19

15-07-2021, 18:10

Глава СПЧ Фадеев призвал не наказывать антипрививочников

14-07-2021, 22:40

Журналисты The New Yorker попросили Пригожина поделиться мнением о Соболь

14-07-2021, 21:00

«Закройте танцполы, а не рестораны»: общественник Александр Колос призвал бороться с ковидом в транспорте и на концертах

14-07-2021, 20:00

«Очереди из живых и мертвых»: Сколько людей на самом деле умирает от COVID-19

14-07-2021, 08:40

Эксперт Дугин: Коронавирус - биологическое оружие, иммунитета к нему быть не может

13-07-2021, 11:50

В Новосибирске банковским служащим пригрозили отстранением за отказ от вакцинации

13-07-2021, 09:40

Доктор медицинских наук призвал отказаться от борьбы с COVID-19

12-07-2021, 15:00

Героя России Андрея Богатова радушно принял Красноярский край

12-07-2021, 13:45

Жители села в Забайкальском крае возмущены состоянием школы

12-07-2021, 13:35

Эксперты: Даже 100-процентная вакцинация от коронавируса не спасет Россию

12-07-2021, 11:15

Законно ли требование власти о всеобщей вакцинации россиян

12-07-2021, 10:45

«Эти мысли бьют точно в подсознание»: Веселовский объяснил посыл боевика «Турист»

11-07-2021, 22:10

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации
  • 19-07-2021, 19:10

Президент «Лиги защиты врачей» выступил против обязательной вакцинации

Президент «Лиги защиты врачей», кандидат медицинских наук Семен Гальперин отреагировал на громкое заявление известного педиатра-иммунолога Андрея

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают
  • 19-07-2021, 23:05

Врач Дмитриев: Вакцинация не защищает от COVID-19, но власти ее продавливают

Как заявил врач, эксперт в области медицины Михаил Дмитриев, вакцинация не привела к тому, чего от нее ждали: она не помогает сдерживать

Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета
  • Вчера, 21:35

Иностранцы раскритиковали прототип нового российского самолета

Новый российский военный самолет Checkmate, который был анонсирован как прототип, макет или экспериментальный образец, раскритиковали на Западе.

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны
  • Вчера, 14:50

Доктор медицинских наук Еделев: заявления о необходимости привить всех малограмотны

Массовая вакцинация в России продвигается не так успешно, как планировали власти. Почему люди не спешат вакцинироваться, рассказывает Царьград . Так,

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации
  • Сегодня, 07:40

Доктор медицинских наук рассказал, почему вирусолога Альтштейна не допустили до эфира по вакцинации

Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько рассказал, как был сорван важный эфир по вопросам вакцинации, в котором его оппонентом по должен

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи
  • 19-07-2021, 09:15

Адвокат рассказал, как непривитому от COVID-19 добиться медицинской помощи

В России начали вводить ограничения для невакцинированных от коронавируса: в ряде регионов те, у кого нет прививки от COVID-19, не смогут пройти

Новости партнеров
Новости партнеров
Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией
  • 18-07-2021, 20:55

Розофф: В битве за Атлантику страны НАТО используют стратегию Третьего рейха для победы над Россией

Американский военный аналитик, основатель организации Stop NATO Рик Розофф в статье для портала Anti-Bellum сообщил, что США и НАТО открыто угрожают

Волна дефолтов: Китай запускает новый кризис
  • 19-07-2021, 11:50

Волна дефолтов: Китай запускает новый кризис

В Китае наблюдается волна дефолтов по корпоративному долгу. И она рискует повергнуть мировую экономику в депрессию. О таком риске аналитики МВФ и

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма
  • Вчера, 13:25

The Aviationist рассказал о сходстве нового российского истребителя с самолетом из голливудского фильма

Журналист из Италии Дэвид Сенсиотти на страницах портала The Aviationist рассказал о сходстве таинственного российского истребителя с самолетом из

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые
  • Вчера, 09:55

Врачи из Башкирии рассказали, как болеют COVID-19 привитые

На странице одной из соцсетей жители Башкирии стали обсуждать ковид-госпиталь в городе Стерлитамак. Многие заявили, что 80% пациентов, которые там